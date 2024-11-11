Ушел из жизни народный артист России Игорь Попков
Ушел из жизни народный артист РСФСР, основатель камерного ансамбля «Барокко» Игорь Попков, сообщает Ярославский художественный музей (ЯХМ) в своей группе во «В контакте». В музее артист проработал более 50 лет.
Попков скончался 10 ноября на 89-м году жизни.
Попков открыл неизвестные произведения Ярославского сборника XVIII в., которые прозвучали на первом концерте ансамбля «Барокко» 20 ноября 1971 г.
«Благодаря Игорю Васильевичу и его ансамблю ожила в звуках незаслуженно забытая русская и славянская старинная музыка. Ансамбль вдохнул новую жизнь в музыку эпохи барокко Франции, Италии, Германии, Чехии», – рассказывает ЯХМ.
В 1968 г. Попков основал камерный ансамбль «Барокко». В репертуаре ансамбля представлены разнообразные произведения: европейская музыка XVII–XVIII вв., русская камерно-инструментальная музыка XVIII–XIX вв., а также забытая русская музыка. Благодаря усилиям Попкова удалось восстановить старинные музыкальные рукописи.