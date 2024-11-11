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Ушел из жизни народный артист России Игорь Попков

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Ушел из жизни народный артист РСФСР, основатель камерного ансамбля «Барокко» Игорь Попков, сообщает Ярославский художественный музей (ЯХМ) в своей группе во «В контакте». В музее артист проработал более 50 лет.

Попков скончался 10 ноября на 89-м году жизни.

Попков открыл неизвестные произведения Ярославского сборника XVIII в., которые прозвучали на первом концерте ансамбля «Барокко» 20 ноября 1971 г.

«Благодаря Игорю Васильевичу и его ансамблю ожила в звуках незаслуженно забытая русская и славян­ская старинная музыка. Ансамбль вдохнул новую жизнь в музыку эпохи барокко Франции, Италии, Германии, Чехии», – рассказывает ЯХМ.

В 1968 г. Попков основал камерный ансамбль «Барокко». В репертуаре ансамбля представлены разнообразные произведения: европейская музыка XVII–XVIII вв., русская камерно-инструментальная музыка XVIII–XIX вв., а также забытая русская музыка. Благодаря усилиям Попкова удалось восстановить старинные музыкальные рукописи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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