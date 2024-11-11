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Скончался автор песнен из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Ведомости

В возрасте 94 лет ушел из жизни Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия – Сахаров) – поэт, бард и автор слов к знаменитым песням из кинофильма «Москва слезам не верит». О его кончине сообщила в социальной сети «Вконтакте» Татьяна Визбор, дочь барда Юрия Визбора.

«Скончался Дмитрий Антонович Сухарев», – написала она.

Сухарев известен как автор текста песни «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит». Также он написал стихотворение «Вспомните, ребята», ставшее основой для известной песни.

Кроме этого, Сухарев был ученым-биологом. Он получил докторскую степень в 1973 г., в 1977 г. получил премию имени Л. А. Орбели за монографию «Генеалогия нейронов». Последний его труд вышел в 2019 г. под названием «Пострефлекторная нейробиология поведения».

Ученый-бард скончался в Ташкенте, о дате похорон не сообщается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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