Скончался автор песнен из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Кроме этого, Сухарев был ученым-биологом. Он получил докторскую степень в 1973 г., в 1977 г. получил премию имени Л. А. Орбели за монографию «Генеалогия нейронов». Последний его труд вышел в 2019 г. под названием «Пострефлекторная нейробиология поведения».