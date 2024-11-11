Скончался автор песнен из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
В возрасте 94 лет ушел из жизни Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия – Сахаров) – поэт, бард и автор слов к знаменитым песням из кинофильма «Москва слезам не верит». О его кончине сообщила в социальной сети «Вконтакте» Татьяна Визбор, дочь барда Юрия Визбора.
«Скончался Дмитрий Антонович Сухарев», – написала она.
Сухарев известен как автор текста песни «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит». Также он написал стихотворение «Вспомните, ребята», ставшее основой для известной песни.
Кроме этого, Сухарев был ученым-биологом. Он получил докторскую степень в 1973 г., в 1977 г. получил премию имени Л. А. Орбели за монографию «Генеалогия нейронов». Последний его труд вышел в 2019 г. под названием «Пострефлекторная нейробиология поведения».
Ученый-бард скончался в Ташкенте, о дате похорон не сообщается.