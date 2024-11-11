Суд продлил арест американцу Татеру за нападение на полицейского в Москве
Суд в Москве продлил арест гражданину США Джозефу Татеру по делу о нападении на полицейского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
На какой срок продлен арест, не уточняется.
Прошлый раз арест американцу продлили 11 октября до 14 ноября.
Американца подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Татер был арестован судом Москвы в августе. «РИА Новости» писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Позже он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер при этом отрицал, что вел себя подобным образом.