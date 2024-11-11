Суд продлил арест американцу Татеру за нападение на полицейского в Москве

Татер был арестован судом Москвы в августе. «РИА Новости» писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Позже он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер при этом отрицал, что вел себя подобным образом.