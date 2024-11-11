Самолет Spirit Airlines подвергся обстрелу при выполнении рейса на Гаити
Самолет авиакомпании Spirit Airlines, следовавший в Порт-о-Пренс (столица Гаити) из Флориды, был перенаправлен в Доминиканскую Республику после обстрела, пишет The Guardian.
Ранен бортпроводник, его могло задеть пулей, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на источник.
На фоне сообщений о стрельбе руководство аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренс приземлило все коммерческие рейсы. Кроме того, грузовые самолеты JetBlue Airways и Amerijet развернулись на пути к Гаити после предполагаемой стрельбы.
5 ноября самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. По данным авиакомпании, на борту воздушного судна стало плохо гражданину России 1967 г. рождения.
В середине сентября летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Рейс экстренно сел по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.