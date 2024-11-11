Самолет Spirit Airlines подвергся обстрелу при выполнении рейса на Гаити

На фоне сообщений о стрельбе руководство аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренс приземлило все коммерческие рейсы. Кроме того, грузовые самолеты JetBlue Airways и Amerijet развернулись на пути к Гаити после предполагаемой стрельбы.