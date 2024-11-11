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Самолет Spirit Airlines подвергся обстрелу при выполнении рейса на Гаити

Ведомости

Самолет авиакомпании Spirit Airlines, следовавший в Порт-о-Пренс (столица Гаити) из Флориды, был перенаправлен в Доминиканскую Республику после обстрела, пишет The Guardian. 

Ранен бортпроводник, его могло задеть пулей, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на источник. 

На фоне сообщений о стрельбе руководство аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренс приземлило все коммерческие рейсы. Кроме того, грузовые самолеты JetBlue Airways и Amerijet развернулись на пути к Гаити после предполагаемой стрельбы.

5 ноября самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. По данным авиакомпании, на борту воздушного судна стало плохо гражданину России 1967 г. рождения.

В середине сентября летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Рейс экстренно сел по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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