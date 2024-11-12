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Илон Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи ВСУ

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск, отвечая на вопрос пользователя X о необходимости провести аудит американской помощи ВСУ, ответил: «Да».

Подобные аудиторские проверки уже проводились со стороны Евросоюза. В частности, в январе Financial Times сообщила, что проверкой занималась Европейская служба внешних связей (ЕСВС) на фоне заявлений, что некоторые страны не отправили Киеву «столько оружия, сколько могли».

В июне было создано отдельное ведомство. Совет по аудиту будет действовать до 30 июня 2029 г. В его состав войдут три человека, основной состав будет находиться в Брюсселе. Также помогать этому органу будет отдельное подразделение в Киеве, который будет получать указания от председателя совета в Брюсселе. Его назначат позже.

Ежегодно будет проводиться не менее шести заседаний совета, столько же раз в год аудиторы по возможности должны посещать Киев с визитом. Отчеты будут направляться в ЕК.

Власти в США с 2022 г. несколько раз предлагали направлять аудиторские проверки оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву, но ни одна так и не состоялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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