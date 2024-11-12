Илон Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи ВСУ
Американский бизнесмен Илон Маск, отвечая на вопрос пользователя X о необходимости провести аудит американской помощи ВСУ, ответил: «Да».
Подобные аудиторские проверки уже проводились со стороны Евросоюза. В частности, в январе Financial Times сообщила, что проверкой занималась Европейская служба внешних связей (ЕСВС) на фоне заявлений, что некоторые страны не отправили Киеву «столько оружия, сколько могли».
В июне было создано отдельное ведомство. Совет по аудиту будет действовать до 30 июня 2029 г. В его состав войдут три человека, основной состав будет находиться в Брюсселе. Также помогать этому органу будет отдельное подразделение в Киеве, который будет получать указания от председателя совета в Брюсселе. Его назначат позже.
Ежегодно будет проводиться не менее шести заседаний совета, столько же раз в год аудиторы по возможности должны посещать Киев с визитом. Отчеты будут направляться в ЕК.
Власти в США с 2022 г. несколько раз предлагали направлять аудиторские проверки оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву, но ни одна так и не состоялась.