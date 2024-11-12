Илон Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи ВСУ

В июне было создано отдельное ведомство. Совет по аудиту будет действовать до 30 июня 2029 г. В его состав войдут три человека, основной состав будет находиться в Брюсселе. Также помогать этому органу будет отдельное подразделение в Киеве, который будет получать указания от председателя совета в Брюсселе. Его назначат позже.