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Путин встретится с режиссером Шахназаровым

Ведомости

Президент России Владимир Путин 13 ноября встретится с кинорежиссером, директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор Мосфильма, будет разговор и о делах киношных», – рассказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что Шахназаров «весьма успешно сохранил знаменитый киноконцерн ("Мосфильм")», а также известен своей «общественно-информационной деятельностью». Также не исключен международный телефонный разговор во второй половине дня, заключил Песков отметив, что не называет имени с кем он пройдет до его начала.

Также Песков в ходе брифинга рассказал, что прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря. Точная дата мероприятия будет оглашена позже, добавил пресс-секретарь. В июля Песков говорил, что оно пройдет ближе к концу года.

В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря 2023 г. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, Путин прокомментировал рост цен на яйца, тему запрета абортов и большие сроки лишения свободы за ненасильственные преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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