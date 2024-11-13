Путин встретится с режиссером Шахназаровым
Президент России Владимир Путин 13 ноября встретится с кинорежиссером, директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор Мосфильма, будет разговор и о делах киношных», – рассказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что Шахназаров «весьма успешно сохранил знаменитый киноконцерн ("Мосфильм")», а также известен своей «общественно-информационной деятельностью». Также не исключен международный телефонный разговор во второй половине дня, заключил Песков отметив, что не называет имени с кем он пройдет до его начала.
Также Песков в ходе брифинга рассказал, что прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря. Точная дата мероприятия будет оглашена позже, добавил пресс-секретарь. В июля Песков говорил, что оно пройдет ближе к концу года.
В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря 2023 г. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, Путин прокомментировал рост цен на яйца, тему запрета абортов и большие сроки лишения свободы за ненасильственные преступления.