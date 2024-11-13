Суд оштрафовал экономиста Гуриева на 40 000 рублей по статье об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал доктора экономических наук и декана Лондонской школы бизнеса Сергея Гуриева
Гуриев признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ). Санкция для граждан по этой части предусматривает наложение штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб. Гуриеву назначен штраф в 40 000 руб.
В конце октября суд уже признавал экономиста виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Тогда Гуриеву также был назначен штраф в размере 40 000 руб.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. Кроме того, в мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.