Суд оштрафовал политика Гудкова и экономиста Гуриева по статье об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал политика Дмитрий Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, антрополога Александру Архипову
По ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) к штрафу были также приговорены депутат Мосгордумы VII созыва (2019-2024 гг.) Михаил Тимонов, журналисты Дмитрий Еловский и Айдер Муждабаев, а также политик Андрей Сидельников (все четверо признаны иноагентами).
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
Российские суды регулярно выносят решения о штрафах в отношении лиц, которых Минюст внес в реестр иноагентов. 9 октября Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова (считается в России иноагентом) на 40 000 руб., 30 сентября на 30 000 руб. был оштрафован основатель издания «Проект» (признано нежелательной организацией) журналист Роман Баданин
9 сентября Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (считается в России иноагентом).