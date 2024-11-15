Прокуроры взыскали свыше 400 млрд рублей за ущерб природе в 2024 году
В 2024 г. российские прокуроры взыскали более 400 млрд руб. в качестве компенсаций причиненного окружающей природной среде ущерба. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании в рамках COP29.
«По искам прокуроров в этом году с виновных лиц взыскано болен 400 млрд руб., это порядка $4 млрд, компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба для последующего использования ее в восстановительных мероприятиях», – уточнил Краснов (цитата по ТАСС).
По его словам, ежегодно прокуроры пресекают до 300 000 нарушений законов в экологической сфере. Осуществляется уголовное преследование и координация деятельности правоохранителей по более чем 15 000 уголовных дел, которые связаны с незаконной рубкой и уничтожением лесных насаждений, загрязнением воздуха, водоемов и недр, а также незаконной добычей биоресурсов.
14 ноября глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что АО «Ростовводоканал» причинил экологический ущерб природе Ростовской области на 270 млн руб. – такую сумму назвали специалисты ведомства после того, как изучили причины загрязнения сточных вод компанией в 2021 г. Тогда они выявили значительные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в стоках.
Водоснабжающее предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов Ростовской области. Для этих целей из реки Дон компания отбирает до 500 000 куб. м воды в сутки. Сейчас «Ростовводоканал» выплачивает 117 млн руб. за загрязнение реки Дон.
В прошлом году Росприроднадзор выявил на треть больше нарушений в рамках надзорных мероприятий, чем в 2022 г. В 2022 г. их было 11 967, а в 2023 г. – 15 367. Всего в прошлом году ведомство провело 6623 проверки, по их итогам наложили 5479 административных наказаний, что почти в 2 раза меньше, чем в 2022 г. (10 104 наказания), писали «Ведомости».