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Прокуроры взыскали свыше 400 млрд рублей за ущерб природе в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. российские прокуроры взыскали более 400 млрд руб. в качестве компенсаций причиненного окружающей природной среде ущерба. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании в рамках COP29.

«По искам прокуроров в этом году с виновных лиц взыскано болен 400 млрд руб., это порядка $4 млрд, компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба для последующего использования ее в восстановительных мероприятиях», – уточнил Краснов (цитата по ТАСС).

По его словам, ежегодно прокуроры пресекают до 300 000 нарушений законов в экологической сфере. Осуществляется уголовное преследование и координация деятельности правоохранителей по более чем 15 000 уголовных дел, которые связаны с незаконной рубкой и уничтожением лесных насаждений, загрязнением воздуха, водоемов и недр, а также незаконной добычей биоресурсов.

14 ноября глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что АО «Ростовводоканал» причинил экологический ущерб природе Ростовской области на 270 млн руб. – такую сумму назвали специалисты ведомства после того, как изучили причины загрязнения сточных вод компанией в 2021 г. Тогда они выявили значительные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в стоках.

Водоснабжающее предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов Ростовской области. Для этих целей из реки Дон компания отбирает до 500 000 куб. м воды в сутки. Сейчас «Ростовводоканал» выплачивает 117 млн руб. за загрязнение реки Дон.

В прошлом году Росприроднадзор выявил на треть больше нарушений в рамках надзорных мероприятий, чем в 2022 г. В 2022 г. их было 11 967, а в 2023 г. – 15 367. Всего в прошлом году ведомство провело 6623 проверки, по их итогам наложили 5479 административных наказаний, что почти в 2 раза меньше, чем в 2022 г. (10 104 наказания), писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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