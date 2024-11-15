Прокуроры взыскали свыше 400 млрд рублей за ущерб природе в 2024 году

В прошлом году Росприроднадзор выявил на треть больше нарушений в рамках надзорных мероприятий, чем в 2022 г. В 2022 г. их было 11 967, а в 2023 г. – 15 367. Всего в прошлом году ведомство провело 6623 проверки, по их итогам наложили 5479 административных наказаний, что почти в 2 раза меньше, чем в 2022 г. (10 104 наказания), писали «Ведомости».