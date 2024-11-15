Более 1000 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»
За первые часы с начала регистрации на отбор во второй поток «Времени героев» поступило более 1000 заявок, сообщается в Telegram-канале программы. Заявки подают участники и ветераны спецоперации, данные об их количестве приводятся за период с 00:00 мск до 8:00 мск 15 ноября.
14 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что второй поток обучения в рамках программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что второй поток программы открылся из-за интереса к ней в обществе. «Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают», – сказал он.
В Telegram-канале программы напомнили, что на сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.