Более 1000 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

14 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что второй поток обучения в рамках программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.