Кремль: второй поток «Времени героев» открылся из-за интереса к курсам

«Эти люди [прошедшие курсы], они остаются в резерве, и они все востребованы. Они так или иначе все будут востребованы. <...> Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают», – сказал он.