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Кремль: второй поток «Времени героев» открылся из-за интереса к курсам

Ведомости

Второй поток программы «Время героев» открылся из-за интереса к ней в обществе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, курсы востребованы теми, кто вернулся после спецоперации.

«Эти люди [прошедшие курсы], они остаются в резерве, и они все востребованы. Они так или иначе все будут востребованы. <...> Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать новых назначений на губернаторские посты, Песков заявил, что это постоянный процесс, а не разовые акции.

14 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что второй поток обучения в рамках программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.

4 ноября президент Владимир Путин подписал указы о назначении врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря и о назначении врио главы Тамбовской области депутата Госдумы от «Единой России», участника программы «Время героев» Евгения Первышова. Прежние руководители регионов – Василий Голубев (Ростовская обл.) и Максим Егоров (Тамбовская обл.) – ушли в отставку по собственному желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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