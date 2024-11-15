Кремль: второй поток «Времени героев» открылся из-за интереса к курсам
Второй поток программы «Время героев» открылся из-за интереса к ней в обществе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, курсы востребованы теми, кто вернулся после спецоперации.
«Эти люди [прошедшие курсы], они остаются в резерве, и они все востребованы. Они так или иначе все будут востребованы. <...> Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают», – сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать новых назначений на губернаторские посты, Песков заявил, что это постоянный процесс, а не разовые акции.
14 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что второй поток обучения в рамках программы «Время героев» будет открыт с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 г. Среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.
4 ноября президент Владимир Путин подписал указы о назначении врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря и о назначении врио главы Тамбовской области депутата Госдумы от «Единой России», участника программы «Время героев» Евгения Первышова. Прежние руководители регионов – Василий Голубев (Ростовская обл.) и Максим Егоров (Тамбовская обл.) – ушли в отставку по собственному желанию.