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МВД предложило ограничить пребывание в России украинцев без документов

Ведомости

МВД России предложило ограничить срок временного пребывания украинцев и право на работу в стране без разрешительных документов до 31 марта 2025 г. Это следует из подготовленного ведомством проекта о внесении изменений в указ президента РФ Владимира Путина об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Большинство граждан Украины, длительное время находясь ‎в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, ‎что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь ‎с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении ‎на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности», – говорится в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим МВД предложило ограничить украинцам право временно пребывать ‎и работать на территории России без получения разрешительных документов ‎до 31 марта 2025 г. При этом они должны пройти обязательные процедуры дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. Проект МВД опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 28 ноября. Документ также должен быть подвергнут антикоррупционной экспертизе.

В августе 2022 г. Путин подписал указ о праве граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик пребывать в Россию без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото- и медосвидетельствования. В сентябре того же года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к РФ по итогам референдумов. В декабре 2023 г. официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что российские паспорта получили порядка 90% жителей четырех новых регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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