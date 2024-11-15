МВД предложило ограничить пребывание в России украинцев без документов

В августе 2022 г. Путин подписал указ о праве граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик пребывать в Россию без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото- и медосвидетельствования. В сентябре того же года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к РФ по итогам референдумов. В декабре 2023 г. официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что российские паспорта получили порядка 90% жителей четырех новых регионов.