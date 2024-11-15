МВД предложило ограничить пребывание в России украинцев без документов
МВД России предложило ограничить срок временного пребывания украинцев и право на работу в стране без разрешительных документов до 31 марта 2025 г. Это следует из подготовленного ведомством проекта о внесении изменений в указ президента РФ Владимира Путина об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства.
«Большинство граждан Украины, длительное время находясь в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности», – говорится в пояснительной записке к проекту.
В связи с этим МВД предложило ограничить украинцам право временно пребывать и работать на территории России без получения разрешительных документов до 31 марта 2025 г. При этом они должны пройти обязательные процедуры дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. Проект МВД опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 28 ноября. Документ также должен быть подвергнут антикоррупционной экспертизе.
В августе 2022 г. Путин подписал указ о праве граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик пребывать в Россию без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото- и медосвидетельствования. В сентябре того же года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к РФ по итогам референдумов. В декабре 2023 г. официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что российские паспорта получили порядка 90% жителей четырех новых регионов.