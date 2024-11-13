Минюст может обязать ЗАГСы проверять иностранцев в реестре контролируемых лиц

Минюст может обязать ЗАГСы проверять иностранцев в реестре контролируемых лицВ случае прекращения законных оснований для пребывания в РФ они смогут отказывать в регистрации брака
Министерство юстиции России предложило дополнить административный регламент сотрудников ЗАГСов проверкой иностранного гражданина или лица без гражданства по реестру контролируемых лиц. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как уточняет ведомство, соответствующие положения должны вступить в силу с 5 февраля 2025 г. На эту же дату запланировано и вступление в силу постановления МВД, оно же и отвечало за разработку реестра контролируемых лиц. В случае если сотрудник ЗАГСа обнаружит, что иностранец или лицо без гражданства включен в список лиц, чьи законные основания для пребывания в РФ прекращены, он будет иметь основания для отказа в регистрации брака.
Как уточняло МВД в сентябре, в закрытой подсистеме сайта будет собрана следующая информация: наличие или отсутствие сведений об иностранце в реестре контролируемых лиц, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Доступ к ней смогут получить все желающие.
При этом публично отображаться будут только данные о том, есть ли гражданин в реестре или нет. Остальные сведения, вероятнее всего, будут использоваться для автоматизированного поиска по базе данных при запросе информации. Поскольку, как следовало из проекта, подача запроса предполагает заполнение обязательных полей в разделе «Реестр контролируемых лиц» на сайте МВД.
Российским законодательством предусмотрено, что при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Минюст предлагает ввести возможность получения сведений о регистрации брака от имени несовершеннолетнего. Заявление о получении государственной услуги заполняется законным представителем ребенка. В нем указываются данные как самого ребенка, так и законного представителя. Для получения услуги могут требоваться определенные документы, такие как свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности законного представителя.
Согласно проекту, информация о заключении брака несовершеннолетнего не может быть предоставлена другому законному представителю в случае, если несовершеннолетний в момент подачи заявления о предоставлении сведений выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты лично.
Как рассказал «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов, имеется «общий контекст сегодняшнего дня» и инициатива Минюста «очень точно ложится в ту канву, которую заняло государство относительно мигрантов».
«Мы видим это во всех направлениях, даже вплоть до школ, когда детям мигрантов будут ограничивать доступ к образованию в зависимости от знания языка», – сказал он.
В проекте «нет ничего удивительного» с точки зрения законодательства, отметил Ахильгов, добавив, что такая инициатива является логичным продолжением того, «какую позицию заняло государство». Также адвокат отметил, что ранее подобных оснований для отказа в регистрации брака не было.