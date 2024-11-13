Минюст может обязать ЗАГСы проверять иностранцев в реестре контролируемых лиц

Как уточняет ведомство, соответствующие положения должны вступить в силу с 5 февраля 2025 г. На эту же дату запланировано и вступление в силу постановления МВД, оно же и отвечало за разработку реестра контролируемых лиц. В случае если сотрудник ЗАГСа обнаружит, что иностранец или лицо без гражданства включен в список лиц, чьи законные основания для пребывания в РФ прекращены, он будет иметь основания для отказа в регистрации брака.