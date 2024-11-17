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Бжания предупредил о перебоях с электричеством из-за действий протестующих

Ведомости

Жители Абхазии могут в ближайшее время остаться без электричества в связи с действиями протестующих, которые заняли комплекс правительственных зданий, уже сегодня электроэнергии не будет в течение четырех часов, заявил президент республики Аслан Бжания агентству «Апсныпресс».

Вопросы обеспечения людей электроэнергией должно решать правительство, но из-за действий протестующих решать их будет сложнее, отметил глава государства.

«В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества. Это нужно хорошо понимать. Уважаемые граждане, просим вас это иметь в виду. У нас сегодня электричество отключается на четыре часа. Мы выдерживаем этот график», – сказал Бжания.

Президент отметил, что в таких условиях на следующий день выдержать график будет сложно, и попросил граждан «не поддаваться на провокации».

Протесты в Абхазии начались на фоне планов властей принять законопроект, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.

16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку. 17 ноября президент в интервью «Апсныпресс» назвал произошедшие в Сухуме события попыткой госпереворота. В тот же день стало известно, что сторонники оппозиции начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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