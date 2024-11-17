Бжания предупредил о перебоях с электричеством из-за действий протестующих
Жители Абхазии могут в ближайшее время остаться без электричества в связи с действиями протестующих, которые заняли комплекс правительственных зданий, уже сегодня электроэнергии не будет в течение четырех часов, заявил президент республики Аслан Бжания агентству «Апсныпресс».
Вопросы обеспечения людей электроэнергией должно решать правительство, но из-за действий протестующих решать их будет сложнее, отметил глава государства.
«В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества. Это нужно хорошо понимать. Уважаемые граждане, просим вас это иметь в виду. У нас сегодня электричество отключается на четыре часа. Мы выдерживаем этот график», – сказал Бжания.
Президент отметил, что в таких условиях на следующий день выдержать график будет сложно, и попросил граждан «не поддаваться на провокации».
Протесты в Абхазии начались на фоне планов властей принять законопроект, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.
16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку. 17 ноября президент в интервью «Апсныпресс» назвал произошедшие в Сухуме события попыткой госпереворота. В тот же день стало известно, что сторонники оппозиции начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства.