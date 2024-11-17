Бжания предупредил о перебоях с электричеством из-за действий протестующих

16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку. 17 ноября президент в интервью «Апсныпресс» назвал произошедшие в Сухуме события попыткой госпереворота. В тот же день стало известно, что сторонники оппозиции начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства.