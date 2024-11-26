Трудовым мигрантам хотят запретить получать ВНЖ и гражданство
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» 26 ноября внесут в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих миграционную политику, в частности, трудовым мигрантам, привлекаемым в рамках организованного набора, хотят запретить получение вида на жительство или гражданства. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
Законопроект предлагает ужесточить правила организованного набора иностранной рабочей силы. Иностранные неквалифицированные работники не смогут получить вид на жительство или гражданство РФ, также планируется запретить въезд членов их семей и близких родственников. Продолжительность пребывания иностранного работника будет ограничена сроком его трудового договора. Работодатель обязан обеспечить возвращение сотрудников после окончания контракта, а также запретить переход к другим работодателям без выезда из страны. При досрочном расторжении договора работодатель должен будет организовать их выезд.
Для гарантии возвращения мигранта работодатели обязаны внести средства на специальный депозит или предоставить банковскую гарантию, которая покроет все расходы на выезд. Это станет обязательным условием для получения разрешения на въезд в РФ.
Кроме того, организации, занимающиеся образованием и тестированием иностранцев по русскому языку, истории России и законодательству, не смогут передавать свои полномочия сторонним компаниям.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул необходимость ограничения передвижения мигрантов внутри России и предложил создать специализированные закрытые трудовые поселения для проживания иностранных рабочих. Расходы на создание этих поселений должны нести работодатели.
Активная дискуссия об изменении миграционной политики началась после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане.
4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, поскольку есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. 11 сентября Володин заявил, что есть понимание, что большинство депутатов поддержат инициативу о запрете мигрантам привозить семьи.
Спикер нижней палаты также говорил о законопроекте, который связан с предупреждением заключения фиктивных браков для получения гражданства, добавил спикер. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства с одного года до двух лет.