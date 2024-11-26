Трудовым мигрантам хотят запретить получать ВНЖ и гражданство

Законопроект предлагает ужесточить правила организованного набора иностранной рабочей силы. Иностранные неквалифицированные работники не смогут получить вид на жительство или гражданство РФ, также планируется запретить въезд членов их семей и близких родственников. Продолжительность пребывания иностранного работника будет ограничена сроком его трудового договора. Работодатель обязан обеспечить возвращение сотрудников после окончания контракта, а также запретить переход к другим работодателям без выезда из страны. При досрочном расторжении договора работодатель должен будет организовать их выезд.