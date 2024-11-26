В МВД выявили новую мошенническую схему взлома iPhone
Выявлена новая мошенническая схема по взлому iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Жертвам обещают вернуть на телефон с системой iOS приложение банка или TikTok. Для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести его данные. После этого iPhone блокируется, а за разблокировку просят выплатить определенную сумму денег.
МВД предостерегает граждан от входа в чужой iCloud.
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, которые предполагают защиту граждан от мошенничества с использованием информационных технологий.