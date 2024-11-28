Церемония закрытия Года семьи состоится в Национальном центре «Россия»

Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 г. и 1,8 к 2036 г., напомнил в свою очередь глава Минтруда Антон Котяков. «Мы сможем достичь целевого значения, только если этим вопросам будут подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», – заявил он. Поэтому во все разрабатываемые нацпроекты нужно включить мероприятия, направленные на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми, отметил министр труда и соцзащиты.