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Церемония закрытия Года семьи состоится в Национальном центре «Россия»

Все меры поддержки граждан должны быть «семейноцентричными», заявила вице-премьер Голикова
Ведомости

Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в Национальном центре «Россия» в конце декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания комиссии Госсовета по направлению «Семья». По ее словам, на церемонию пригласят большое количество семей со всей страны, а Год семьи не заканчивается «в широком смысле этого слова» – власти продолжат искать новые решения в вопросе улучшения демографической ситуации.

«Рассчитываю, что мы не снизим набранный темп и совместно выполним задачи, поставленные президентом нашей страны», – заявила она. Голикова отметила, что в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда нужно утвердить новые редакции региональных программ повышения рождаемости. Все меры поддержки, вне зависимости от отраслевой принадлежности, должны быть «семейноцентричными», добавила она.

Голикова объявила, что 29 ноября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет рассматриваться проект рекомендаций работодателям. Они затронут поддержку работников с семьями.

Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 г. и 1,8 к 2036 г., напомнил в свою очередь глава Минтруда Антон Котяков. «Мы сможем достичь целевого значения, только если этим вопросам будут подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», – заявил он. Поэтому во все разрабатываемые нацпроекты нужно включить мероприятия, направленные на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми, отметил министр труда и соцзащиты.

Котяков сообщил, что Минтруд совместно с комиссией Госсовета по направлению «Семья» провели анализ всех нацпроектов. По результатам они выработали рекомендации, которые, как утверждается, позволят учесть интересы семей в различных отраслях.

В ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 г. объявлялся Годом семьи. Документ был подписан «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Назначение тем, которым уделяется внимание в течение года, началось с 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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