Макрон посетил обновленный Нотр-Дам перед открытием

Список гостей на церемонии открытия еще не опубликован, но один из источников сообщил, что среди приглашенных был избранный президент США Дональд Трамп, а также другие главы государств, члены королевских семей и знаменитости. Жена президента США Джо Байдена Джилл примет участие в церемонии, в то время как Трамп еще не ответил, сообщил источник агентства.