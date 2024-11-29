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Макрон посетил обновленный Нотр-Дам перед открытием

Ведомости

Президент Эммануэль Макрон одним из первых увидел обновленный собор Нотр-Дам в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Спустя 5,5 лет после пожара 2019 г. собор был отреставрирован и восстановлен. Президент в сопровождении своей супруги Брижит и архиепископа Парижского Лорана Ульриха уже посетил собор, начав тем самым программу, кульминацией которой станет официальное «вхождение» в собор 7 декабря и первая католическая месса на следующий день.

Масштабные реставрационные работы вернули собору XII века, его шпилю, сводам, контрфорсам, витражным окнам и резным каменным горгульям былой вид. На реконструкцию было собрано более 840 млн евро. По данным администрации Макрона, еще остаются средства для дальнейших инвестиций в здание.

Список гостей на церемонии открытия еще не опубликован, но один из источников сообщил, что среди приглашенных был избранный президент США Дональд Трамп, а также другие главы государств, члены королевских семей и знаменитости. Жена президента США Джо Байдена Джилл примет участие в церемонии, в то время как Трамп еще не ответил, сообщил источник агентства.

15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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