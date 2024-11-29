Макрон посетил обновленный Нотр-Дам перед открытием
Президент Эммануэль Макрон одним из первых увидел обновленный собор Нотр-Дам в Париже. Об этом сообщает Reuters.
Спустя 5,5 лет после пожара 2019 г. собор был отреставрирован и восстановлен. Президент в сопровождении своей супруги Брижит и архиепископа Парижского Лорана Ульриха уже посетил собор, начав тем самым программу, кульминацией которой станет официальное «вхождение» в собор 7 декабря и первая католическая месса на следующий день.
Масштабные реставрационные работы вернули собору XII века, его шпилю, сводам, контрфорсам, витражным окнам и резным каменным горгульям былой вид. На реконструкцию было собрано более 840 млн евро. По данным администрации Макрона, еще остаются средства для дальнейших инвестиций в здание.
Список гостей на церемонии открытия еще не опубликован, но один из источников сообщил, что среди приглашенных был избранный президент США Дональд Трамп, а также другие главы государств, члены королевских семей и знаменитости. Жена президента США Джо Байдена Джилл примет участие в церемонии, в то время как Трамп еще не ответил, сообщил источник агентства.
15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.