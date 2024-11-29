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Россиянин получил 8,5 года колонии за контрабанду частей мамонта и носорога

Ведомости

Перовский суд Москвы признал Дмитрия Трояновского виновным в незаконном вывозе из России частей шерстистого носорога и мамонта, ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Судом установлено, что Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ черепа, нижние челюсти шерстистого носорога и фрагменты кожи мамонта стоимостью более 4,5 млн руб. путем их недостоверного декларирования. Все это считается культурными ценностями, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через границу.

Трояновский был признан виновным по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Назначенное наказание в виде 8,5 года лишения свободы фигуранту предстоит отбыть в исправительной колонии строгого режима.

В октябре официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о расследовании уголовного дела в отношении двух предпринимателей, которые организовали незаконный вывоз из России за рубеж 16 т бивней мамонтов стоимостью более 113 млн руб. Скупку этих культурных ценностей без правоустанавливающих документов они провели на территории Якутии и Чукотского автономного округа. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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