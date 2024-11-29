Россиянин получил 8,5 года колонии за контрабанду частей мамонта и носорога
Перовский суд Москвы признал Дмитрия Трояновского виновным в незаконном вывозе из России частей шерстистого носорога и мамонта, ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Судом установлено, что Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ черепа, нижние челюсти шерстистого носорога и фрагменты кожи мамонта стоимостью более 4,5 млн руб. путем их недостоверного декларирования. Все это считается культурными ценностями, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через границу.
Трояновский был признан виновным по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Назначенное наказание в виде 8,5 года лишения свободы фигуранту предстоит отбыть в исправительной колонии строгого режима.
В октябре официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о расследовании уголовного дела в отношении двух предпринимателей, которые организовали незаконный вывоз из России за рубеж 16 т бивней мамонтов стоимостью более 113 млн руб. Скупку этих культурных ценностей без правоустанавливающих документов они провели на территории Якутии и Чукотского автономного округа. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.