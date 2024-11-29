Россиянин получил 8,5 года колонии за контрабанду частей мамонта и носорога

В октябре официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о расследовании уголовного дела в отношении двух предпринимателей, которые организовали незаконный вывоз из России за рубеж 16 т бивней мамонтов стоимостью более 113 млн руб. Скупку этих культурных ценностей без правоустанавливающих документов они провели на территории Якутии и Чукотского автономного округа. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.