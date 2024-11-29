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Свыше 20 россиян находятся на поломавшемся по пути в Антарктиду круизном лайнере

Ведомости

Более 20 россиян находятся на круизном лайнере, винт которого сломался по пути в Антарктиду, из-за чего путешествие было прервано, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на туристку из Волгограда Наталью Литвинову.

«Россиян здесь где-то 23–25... 90 китайцев, все остальные граждане Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран», – рассказала женщина.

По ее словам, случившееся для многих стало шоком.

28 ноября The Times писала, что пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку из-за того, что «отпуск всей жизни» был прерван. По данным газеты, они недовольны тем, что компания не компенсировала им полную стоимость круиза после того, как стало известно, что цель путешествия не будет достигнута. Уточняется, что голодовки проводят российские туристы. Всего на борту находятся около 170 пассажиров. Издание отмечало, что судно движется со скоростью 11 км/ч к Ушуае (Аргентина), лайнер должен прибыть туда 30 ноября. Там инженеры займутся устранением неполадки перед следующим плаванием, которое намечено на 3 декабря.

Swan Hellenic предложила пассажирам возврат 50% стоимости или 65% «кредита на будущий круиз», которым можно будет воспользоваться на протяжении двух лет. Компания также пообещала бесплатные экскурсии в Ушуайе до отъезда туристов 3 декабря. По словам гендиректора фирмы Андреа Зито, такое предложение «значительно превышает установленную законом норму, составляющую примерно 30%». По его словам, многие из «явно очень разочарованных пассажиров» приняли инициативу компании, а часть туристов уже перебронировали билеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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