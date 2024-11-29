Свыше 20 россиян находятся на поломавшемся по пути в Антарктиду круизном лайнере

28 ноября The Times писала, что пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку из-за того, что «отпуск всей жизни» был прерван. По данным газеты, они недовольны тем, что компания не компенсировала им полную стоимость круиза после того, как стало известно, что цель путешествия не будет достигнута. Уточняется, что голодовки проводят российские туристы. Всего на борту находятся около 170 пассажиров. Издание отмечало, что судно движется со скоростью 11 км/ч к Ушуае (Аргентина), лайнер должен прибыть туда 30 ноября. Там инженеры займутся устранением неполадки перед следующим плаванием, которое намечено на 3 декабря.