Осень в Москве была на три градуса теплее нормы в 2024 году

Зима в этом году также будет теплой на всей территории России, отметили в центре. На Урале и в Западной Сибири ожидается температура на 3–6 градусов выше нормы. В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3 градуса теплее, аномальных отклонений количества осадков синоптики не прогнозируют. Снежный покров во второй половине зимы при этом может достигать 50 см, а местами – 1 м.