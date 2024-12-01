Осень в Москве была на три градуса теплее нормы в 2024 году
«Осень-2024 в столице оказалась на 3 градуса теплее среднесезонной нормы с общим недобором осадков около 10%», – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что осень в этом году запомнится рекордно теплым и засушливым сентябрем (на 5,2 градуса выше нормы и 17% выпавших от месячной нормы осадков), а также переувлажненными октябрем и ноябрем (на 1,9–2,2 градуса теплее нормы).
Зима в этом году также будет теплой на всей территории России, отметили в центре. На Урале и в Западной Сибири ожидается температура на 3–6 градусов выше нормы. В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3 градуса теплее, аномальных отклонений количества осадков синоптики не прогнозируют. Снежный покров во второй половине зимы при этом может достигать 50 см, а местами – 1 м.
«Самые же сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января – начале февраля, когда 2/3 территории страны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, окажется во власти лютого холода», – заключили в «Фобосе».
30 ноября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отмечал, что в Москве средняя температура в декабре ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, таким образом, этот месяц может стать самым теплым с 2020 г.
Леус говорил, что в начале месяца в регионе будет преобладать облачная погода с локальными и небольшим осадками, а температура днем составит от 0 градусов до +3. В последний день первой пятидневки холодный атмосферный фронт отметится заметными снегопадами.