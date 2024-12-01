Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Осень в Москве была на три градуса теплее нормы в 2024 году

Ведомости

Осень в Москве была на 3 градуса теплее нормы в 2024 г., сообщили в центре погоды «Фобос».

«Осень-2024 в столице оказалась на 3 градуса теплее среднесезонной нормы с общим недобором осадков около 10%», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что осень в этом году запомнится рекордно теплым и засушливым сентябрем (на 5,2 градуса выше нормы и 17% выпавших от месячной нормы осадков), а также переувлажненными октябрем и ноябрем (на 1,9–2,2 градуса теплее нормы).

Зима в этом году также будет теплой на всей территории России, отметили в центре. На Урале и в Западной Сибири ожидается температура на 3–6 градусов выше нормы. В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2–3 градуса теплее, аномальных отклонений количества осадков синоптики не прогнозируют. Снежный покров во второй половине зимы при этом может достигать 50 см, а местами – 1 м.

«Самые же сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января – начале февраля, когда 2/3 территории страны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, окажется во власти лютого холода», – заключили в «Фобосе».

30 ноября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отмечал, что в Москве средняя температура в декабре ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, таким образом, этот месяц может стать самым теплым с 2020 г.

Леус говорил, что в начале месяца в регионе будет преобладать облачная погода с локальными и небольшим осадками, а температура днем составит от 0 градусов до +3. В последний день первой пятидневки холодный атмосферный фронт отметится заметными снегопадами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных