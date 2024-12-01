Летевший в Сочи самолет «Азимута» вернулся в аэропорт вылета по техпричине
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Минеральные Воды – Сочи авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в компании.
«Самолет авиакомпании “Азимут”, выполнявший 01 декабря 2024 г. рейс А46189 Минеральные Воды – Сочи, вылетел в 08:35 мск и вернулся в аэропорт вылета по технической причине», – говорится в сообщении.
Пассажиров доставит в Сочи резервный борт авиакомпании, добавили в представительстве.
24 ноября в международном аэропорту турецкой Антальи загорелся фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» во время его посадки, обошлось без пострадавших. В авиакомпании заявляли, что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб.