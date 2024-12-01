Летевший в Сочи самолет «Азимута» вернулся в аэропорт вылета по техпричине

24 ноября в международном аэропорту турецкой Антальи загорелся фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» во время его посадки, обошлось без пострадавших. В авиакомпании заявляли, что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.