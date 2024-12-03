Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минтранс разрабатывает законопроект о защите прав при овербукинге

Ведомости

Министерство транспорта России в связи с участившимися случаями нарушений прав граждан при овербукинге разрабатывает поправки в законодательство, направленные на защиту граждан, передает ТАСС со ссылкой на письмо замминистра ведомства Владимира Потешкина в ответ на обращение сенатора Айрата Гибатдинова.

В октябре «Парламентская газета» сообщала о письме сенатора на имя главы министерства, в котором политик предложил внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и установить запрет на него, а также повысить размер штрафов за отказ авиакомпании в перевозке пассажира. Кроме того, ввести денежную компенсацию для граждан в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.

«Минтранс России поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав граждан из-за нехватки мест в связи с овербукингом», – говорится в ответе за подписью заместителя министра.

В нем также упоминаются предложенные «Аэрофлотом» изменения в Воздушный кодекс России, благодаря которым можно будет заключить договор между пассажиром и авиакомпанией на условиях овербукинга. В этом случае фирма имеет право изменить условия перевозки с предоставлением компенсации.

«Указанная концепция в настоящее время обсуждается в Минтрансе России», – отметил Потешкин. В действующем законодательстве подобная система отсутствует.

29 ноября «Ведомости» приводили данные пассажиропотока Федерального агентства воздушного транспорта. С января по октябрь текущего года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 95,7 млн человек. В Росавиации подчеркнули, что рост связан с развитием инфраструктуры аэропортов, повышением мобильности населения и обеспечением транспортной доступности российских регионов.

В этот же день была восстановлена система бронирования авиабилетов Leonardo. Допускались ошибки в переоформлении и возврате билетов. Сбой произошел в связи с глобальным глюком в работе российских цифровых сервисов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных