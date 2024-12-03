Минтранс разрабатывает законопроект о защите прав при овербукинге

В октябре «Парламентская газета» сообщала о письме сенатора на имя главы министерства, в котором политик предложил внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и установить запрет на него, а также повысить размер штрафов за отказ авиакомпании в перевозке пассажира. Кроме того, ввести денежную компенсацию для граждан в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.