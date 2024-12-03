Минтранс разрабатывает законопроект о защите прав при овербукинге
Министерство транспорта России в связи с участившимися случаями нарушений прав граждан при овербукинге разрабатывает поправки в законодательство, направленные на защиту граждан, передает ТАСС со ссылкой на письмо замминистра ведомства Владимира Потешкина в ответ на обращение сенатора Айрата Гибатдинова.
В октябре «Парламентская газета» сообщала о письме сенатора на имя главы министерства, в котором политик предложил внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и установить запрет на него, а также повысить размер штрафов за отказ авиакомпании в перевозке пассажира. Кроме того, ввести денежную компенсацию для граждан в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.
«Минтранс России поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав граждан из-за нехватки мест в связи с овербукингом», – говорится в ответе за подписью заместителя министра.
В нем также упоминаются предложенные «Аэрофлотом» изменения в Воздушный кодекс России, благодаря которым можно будет заключить договор между пассажиром и авиакомпанией на условиях овербукинга. В этом случае фирма имеет право изменить условия перевозки с предоставлением компенсации.
«Указанная концепция в настоящее время обсуждается в Минтрансе России», – отметил Потешкин. В действующем законодательстве подобная система отсутствует.
29 ноября «Ведомости» приводили данные пассажиропотока Федерального агентства воздушного транспорта. С января по октябрь текущего года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 95,7 млн человек. В Росавиации подчеркнули, что рост связан с развитием инфраструктуры аэропортов, повышением мобильности населения и обеспечением транспортной доступности российских регионов.
В этот же день была восстановлена система бронирования авиабилетов Leonardo. Допускались ошибки в переоформлении и возврате билетов. Сбой произошел в связи с глобальным глюком в работе российских цифровых сервисов.