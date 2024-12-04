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В СПЧ разработали рекомендации для сокращения объема мусора в стране

Ведомости

В России в прошлом году увеличился объем мусора, произведенный жителями страны, при этом утилизации и переработке подверглась малая его часть, а большая – 87% – была отправлена на полигоны. В связи с этим президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил доклад по минимизации образования отходов. Документ, в частности, направлен в правительство РФ, комиссию Госсовета по экологии, Госдуму и Совет Федерации, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

По данным Совета, в 2023 г. жители нашей страны произвели на 1,3 млн т больше мусора, чем год назад: порядка 47 млн т. Почти 13% из них были утилизированы, то есть отправлены на сжигание, производство топлива из отходов и лишь частично – переработаны.

«Остальные 87% мусора оказались на свалках. В докладе сделана попытка проанализировать сложившуюся ситуацию и предложить пути выхода из «мусорного тупика», – пояснили в СПЧ.

В Совете полагают, что стране необходимо переходить не к 100%-ной утилизации мусора, а к минимизации его образования, «когда отходы изначально не появляются, а уже произведенное используется как можно дольше».

В частности, СПЧ настаивает на создании «изначально качественных и долговечных товаров», которые было бы просто ремонтировать, а при необходимости легко передать новому владельцу. Кроме того, полагают общественники, необходимо свести к минимуму одноразовую упаковку и приучить россиян совершать покупки с собственной многоразовой тарой. Для этого также нужно создать и развивать систему залоговой стоимости на тару.

Еще одна рекомендация – вместо того, чтобы отправлять на свалки еду, пригодную к употреблению, продукцию нужно распределять между малоимущими гражданами.

Реформа отрасли обращения с отходами в России стартовала еще в январе 2019 г. Тогда на сортировку попадало 14% мусора, перерабатывалось 8%, а на захоронение отправлялось 87% всего объема. Сейчас в стране сортируется 52,7%, на утилизацию попадает 12,7%, а захоранивается 80,5% ТКО. Такова статистика Российского экологического оператора (РЭО) по итогам 2023 г. В апреле руководитель РЭО Денис Буцаев сообщал, что с годами сократился объем мусора в РФ. Если в 2018 г. было образовано 66 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), то в прошлом году их объем составил уже 46 млн т.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 г. в России весь мусор должен будет сортироваться, а более трети объемов ТКО отправляться на переработку для повторного использования в качестве сырья. И только 50% мусора должно попадать на полигоны для захоронения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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