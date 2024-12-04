В СПЧ разработали рекомендации для сокращения объема мусора в стране
В России в прошлом году увеличился объем мусора, произведенный жителями страны, при этом утилизации и переработке подверглась малая его часть, а большая – 87% – была отправлена на полигоны. В связи с этим президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил доклад по минимизации образования отходов. Документ, в частности, направлен в правительство РФ, комиссию Госсовета по экологии, Госдуму и Совет Федерации, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
По данным Совета, в 2023 г. жители нашей страны произвели на 1,3 млн т больше мусора, чем год назад: порядка 47 млн т. Почти 13% из них были утилизированы, то есть отправлены на сжигание, производство топлива из отходов и лишь частично – переработаны.
«Остальные 87% мусора оказались на свалках. В докладе сделана попытка проанализировать сложившуюся ситуацию и предложить пути выхода из «мусорного тупика», – пояснили в СПЧ.
В Совете полагают, что стране необходимо переходить не к 100%-ной утилизации мусора, а к минимизации его образования, «когда отходы изначально не появляются, а уже произведенное используется как можно дольше».
В частности, СПЧ настаивает на создании «изначально качественных и долговечных товаров», которые было бы просто ремонтировать, а при необходимости легко передать новому владельцу. Кроме того, полагают общественники, необходимо свести к минимуму одноразовую упаковку и приучить россиян совершать покупки с собственной многоразовой тарой. Для этого также нужно создать и развивать систему залоговой стоимости на тару.
Еще одна рекомендация – вместо того, чтобы отправлять на свалки еду, пригодную к употреблению, продукцию нужно распределять между малоимущими гражданами.
Реформа отрасли обращения с отходами в России стартовала еще в январе 2019 г. Тогда на сортировку попадало 14% мусора, перерабатывалось 8%, а на захоронение отправлялось 87% всего объема. Сейчас в стране сортируется 52,7%, на утилизацию попадает 12,7%, а захоранивается 80,5% ТКО. Такова статистика Российского экологического оператора (РЭО) по итогам 2023 г. В апреле руководитель РЭО Денис Буцаев сообщал, что с годами сократился объем мусора в РФ. Если в 2018 г. было образовано 66 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), то в прошлом году их объем составил уже 46 млн т.
Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 г. в России весь мусор должен будет сортироваться, а более трети объемов ТКО отправляться на переработку для повторного использования в качестве сырья. И только 50% мусора должно попадать на полигоны для захоронения.