В СПЧ разработали рекомендации для сокращения объема мусора в стране

Реформа отрасли обращения с отходами в России стартовала еще в январе 2019 г. Тогда на сортировку попадало 14% мусора, перерабатывалось 8%, а на захоронение отправлялось 87% всего объема. Сейчас в стране сортируется 52,7%, на утилизацию попадает 12,7%, а захоранивается 80,5% ТКО. Такова статистика Российского экологического оператора (РЭО) по итогам 2023 г. В апреле руководитель РЭО Денис Буцаев сообщал, что с годами сократился объем мусора в РФ. Если в 2018 г. было образовано 66 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), то в прошлом году их объем составил уже 46 млн т.