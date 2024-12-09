В Пушкино произошел взрыв в складском помещении
В складском помещении на территории города Пушкино Московской области произошел взрыв. В результате пожара и частичного обрушения конструкций три человека могут находиться под завалами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперативных служб.
В пресс-службе областного главка агентству сообщили о пожаре, площадь составила 7 кв. м, он локализован. Произошло обрушение части стен и перекрытий. Как сообщило ГСУ СК России по Московской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
9 декабря также произошел взрыв внедорожника в центре Донецка, два человека получили ранения. Сотрудники органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают обстоятельства произошедшего, уточняет СК. В связи с происшествием возбудили уголовное дело.
Взрыв произошел на одной их улиц города, рядом с отелем Park Inn.