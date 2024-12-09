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В Пушкино произошел взрыв в складском помещении

Ведомости

В складском помещении на территории города Пушкино Московской области произошел взрыв. В результате пожара и частичного обрушения конструкций три человека могут находиться под завалами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперативных служб.

В пресс-службе областного главка агентству сообщили о пожаре, площадь составила 7 кв. м, он локализован. Произошло обрушение части стен и перекрытий. Как сообщило ГСУ СК России по Московской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

9 декабря также произошел взрыв внедорожника в центре Донецка, два человека получили ранения. Сотрудники органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают обстоятельства произошедшего, уточняет СК. В связи с происшествием возбудили уголовное дело.

Взрыв произошел на одной их улиц города, рядом с отелем Park Inn.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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