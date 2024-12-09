Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Выплаты за инвалидность из-за спецоперации распространили на волонтеров

Ведомости

Президент России Владимир Путин распространил единовременную выплату в размере 4 млн руб. за инвалидность, полученную в ходе участия в спецоперации, на сотрудников ФСБ и Следственного комитета (СК), волонтеров, работников некоторых государственных предприятий и др. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

На выплаты также смогут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции, имеющие специальное звание; командированные для выполнения задач в новые регионы, замещающие государственные и муниципальные должности; военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники государственной противопожарной службы, работники МЧС России; «лица, выполняющие работы на территориях отдельных субъектов РФ»; сотрудники органов принудительного исполнения РФ, выполняющие задачи в новых регионах страны и на Украине.

Согласно указу, единовременная выплата размером до 3 млн руб. полагается при получении увечья (ранения, травмы, контузии), размер компенсации определяет правительство РФ в зависимости от степени тяжести увечья. Если это повлекло за собой инвалидность, сумма выплаты будет равна 4 млн руб.

Выплаты производятся в случае получения увечья после 12 ноября 2024 г., если в связи с этим наступила инвалидность – после 13 ноября.

14 ноября Путин подписал указ об увеличении до 4 млн руб. размера единовременной выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность. За день до этого, 13 ноября, правительство России установило размеры единовременных выплат для военных, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне спецоперации. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных