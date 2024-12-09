Выплаты за инвалидность из-за спецоперации распространили на волонтеров
Президент России Владимир Путин распространил единовременную выплату в размере 4 млн руб. за инвалидность, полученную в ходе участия в спецоперации, на сотрудников ФСБ и Следственного комитета (СК), волонтеров, работников некоторых государственных предприятий и др. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
На выплаты также смогут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции, имеющие специальное звание; командированные для выполнения задач в новые регионы, замещающие государственные и муниципальные должности; военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники государственной противопожарной службы, работники МЧС России; «лица, выполняющие работы на территориях отдельных субъектов РФ»; сотрудники органов принудительного исполнения РФ, выполняющие задачи в новых регионах страны и на Украине.
Согласно указу, единовременная выплата размером до 3 млн руб. полагается при получении увечья (ранения, травмы, контузии), размер компенсации определяет правительство РФ в зависимости от степени тяжести увечья. Если это повлекло за собой инвалидность, сумма выплаты будет равна 4 млн руб.
Выплаты производятся в случае получения увечья после 12 ноября 2024 г., если в связи с этим наступила инвалидность – после 13 ноября.
14 ноября Путин подписал указ об увеличении до 4 млн руб. размера единовременной выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность. За день до этого, 13 ноября, правительство России установило размеры единовременных выплат для военных, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне спецоперации. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб.