Выплаты за инвалидность из-за спецоперации распространили на волонтеров

14 ноября Путин подписал указ об увеличении до 4 млн руб. размера единовременной выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность. За день до этого, 13 ноября, правительство России установило размеры единовременных выплат для военных, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне спецоперации. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб.