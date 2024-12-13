Google Play с 26 декабря прекратит обслуживать разработчиков из РФ

О том, что Google Play перестанет обрабатывать платежи из России, сообщалось еще в марте 2022 г. Это произошло на фоне того, что международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay.