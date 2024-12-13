Google Play с 26 декабря прекратит обслуживать разработчиков из РФ
Магазин приложений Google Play с 26 декабря прекратит обслуживать российских разработчиков, чьи банковские счета для вывода денежных средств открыты в РФ, сообщением от Google Play делятся пользователи на портале «Хабр».
Пользователи отмечают, что и попытки пользователей оплатить платные приложения российских разработчиков будут отклоняться, если их счета открыты в России. Итоговые выплаты по всем транзакциям в Google Play будут произведены 15 января 2025 г.
С 26 декабря монетизация в маркете для российских разработчиков станет невозможной.В письме поясняется, что с указанной даты все попытки пользователей приобрести платные приложения российских разработчиков, совершить покупки внутри приложений или продлить подписки через систему платежей Google Play будут отклоняться.
О том, что Google Play перестанет обрабатывать платежи из России, сообщалось еще в марте 2022 г. Это произошло на фоне того, что международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay.