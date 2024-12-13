Метелев: законопроект о профилактике буллинга внесут в Думу в начале 2025 года
Законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в начале 2025 г. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).
«Отдельная тема, которую хотел бы выделить, касается травли подростковой и вообще агрессии в молодежной среде. Тема, которая волнует, мне кажется, сегодня большинство родителей и самих детей. Такой законопроект мы рассчитываем внести [в Госдуму] в начале года, он подготовлен», – сказал Метелев журналистам на Ямале, где он участвовал в заседании комиссии госсовета по направлению «Молодежь и дети».
Понятие «буллинг» в русском языке точнее всего передает слово «травля». В переводе с английского bully – это «хулиган», «грубиян», а -ing – суффикс, который указывает на действие. Следовательно, буллинг – это действие в виде запугивания, притеснения, жестокого обращения. Сейчас в России фактически нет ответственности за травлю, говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что буллинг детей может вызывать более тяжкие последствия, чем клевета и побои: он «рушит человеческую судьбу» и «толкает к суициду».
В октябре Метелев рассказал «Ведомостям», что разработанный им и группой других депутатов законопроект по предотвращению буллинга был представлен на согласовании в Минобрнауки и Минпросвещения. Документом предлагается ввести в законодательство понятие «травля», а также привлекать организаторов буллинга к административной ответственности по статье об оскорблении (КоАП РФ ст. 5.61). Законопроект также предлагает обязать сотрудников учебных заведений информировать о фактах травли региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С травлей в школе сталкивался каждый четвертый россиянин (25%), выяснил по итогам августовского опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще каждый пятый гражданин сказал, что буллинг испытали его дети или внуки (19%), говорится в исследовании. Такая часть респондентов в большинстве случаев отмечала, что буллинг исходил от других учеников (89%), еще меньше трети из них говорили о травле со стороны учителей (31%).