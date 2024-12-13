Метелев: законопроект о профилактике буллинга внесут в Думу в начале 2025 года

Понятие «буллинг» в русском языке точнее всего передает слово «травля». В переводе с английского bully – это «хулиган», «грубиян», а -ing – суффикс, который указывает на действие. Следовательно, буллинг – это действие в виде запугивания, притеснения, жестокого обращения. Сейчас в России фактически нет ответственности за травлю, говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что буллинг детей может вызывать более тяжкие последствия, чем клевета и побои: он «рушит человеческую судьбу» и «толкает к суициду».