«Единая Россия» остановила членство экс-губернатора Рязанской области Любимова
Членство бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова в партии «Единая Россия» приостановлено. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального отделения партии.
12 декабря Басманный суд Москвы отправил Любимова в СИЗО. Уголовное дело в отношении экс-губернатора возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). По версии следствия, Любимов получил взятку «в виде денег, иного имущества <...> за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».
11 декабря Любимов сообщил, что слагает свои полномочия сенатора России от Рязанской области в Совете Федерации. Полномочиями парламентарий был наделен с 22 сентября 2022 г., они должны были закончиться в сентябре 2027 г.
Любимову 53 года. В 1993 г. он окончил Калужский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин», а в 2001 г. – Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юрист». В 2010–2015 гг. работал заместителем губернатора Калужской области, в 2015–2016 гг. был председателем законодательного собрания региона. В 2017–2022 гг. занимал пост губернатора Рязанской области. До назначения в Совет Федерации был вице-президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия».