Кабмин распорядился организовать амбулаторную реабилитацию для алкоголезависимых
Правительство РФ распорядилось организовать медицинскую реабилитацию для людей с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях. Документ, утверждающий план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. и далее, опубликован на сайте правовой информации.
Организовать реабилитацию для алкоголезависимых и «лиц, страдающих пагубным (вредным) употреблением алкоголя», поручено Минздраву РФ и исполнительным органам регионов страны. В частности, необходимо устроить взаимодействие медорганизаций, оказывающих реабилитацию в амбулаторных условиях, с медорганизациями, которые оказывают специализированную медпомощь по профилю «наркология».
Выполнить поручение необходимо с 30 марта 2025 г. до 2030 г. с ежегодным докладом в правительство РФ.
13 декабря пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до 2030 г. В частности, предусмотрено регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.
7 ноября «Ведомости» писали, что производство спиртосодержащей и алкогольной продукции сократилось на 0,5% в годовом выражении. Тенденцию зафиксировали в России за девять месяцев 2024 г.