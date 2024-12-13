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Кабмин распорядился организовать амбулаторную реабилитацию для алкоголезависимых

Ведомости

Правительство РФ распорядилось организовать медицинскую реабилитацию для людей с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях. Документ, утверждающий план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. и далее, опубликован на сайте правовой информации.

Организовать реабилитацию для алкоголезависимых и «лиц, страдающих пагубным (вредным) употреблением алкоголя», поручено Минздраву РФ и исполнительным органам регионов страны. В частности, необходимо устроить взаимодействие медорганизаций, оказывающих реабилитацию в амбулаторных условиях, с медорганизациями, которые оказывают специализированную медпомощь по профилю «наркология».

Выполнить поручение необходимо с 30 марта 2025 г. до 2030 г. с ежегодным докладом в правительство РФ.

13 декабря пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Ключевая цель нововведения – снизить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность до 2030 г. В частности, предусмотрено регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения.

7 ноября «Ведомости» писали, что производство спиртосодержащей и алкогольной продукции сократилось на 0,5% в годовом выражении. Тенденцию зафиксировали в России за девять месяцев 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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