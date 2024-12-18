Зона загрязнения Черноморского побережья Кубани мазутом увеличилась до 49 км

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что побережье покрылось пятнами мазута после затопления танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило на протяжении нескольких десятков км берега от Веселовки в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Для ликвидации последствий аварии был направлен региональный отряд «Кубань-Спас» и МЧС России. На месте работали 267 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники.