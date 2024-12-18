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Зона загрязнения Черноморского побережья Кубани мазутом увеличилась до 49 км

Ведомости

Территория загрязненной мазутом береговой линии в Краснодарском крае достигла 49 км., передает МЧС России у себя в Telegram-канале.

«В Темрюкском и Анапском районах очищаются 49 км береговой линии. Группы будут дежурить круглосуточно», – следует из сообщения. Кроме того, территория маршрута патрулирования увеличена до 70 км.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что побережье покрылось пятнами мазута после затопления танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило на протяжении нескольких десятков км берега от Веселовки в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Для ликвидации последствий аварии был направлен региональный отряд «Кубань-Спас» и МЧС России. На месте работали 267 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники.

16 декабря глава Кубани докладывал, что режим повышенной готовности установлен в четырех населенных пунктах, а в морпорту создан региональный штаб.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. С «Волгонефти 212» эвакуировали 13 моряков, один человек погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м. от берега в районе порта Тамань. Все 14 членов экипажа спасены. Следственный комитет сообщал об обысках в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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