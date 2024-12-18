Зона загрязнения Черноморского побережья Кубани мазутом увеличилась до 49 км
Территория загрязненной мазутом береговой линии в Краснодарском крае достигла 49 км., передает МЧС России у себя в Telegram-канале.
«В Темрюкском и Анапском районах очищаются 49 км береговой линии. Группы будут дежурить круглосуточно», – следует из сообщения. Кроме того, территория маршрута патрулирования увеличена до 70 км.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что побережье покрылось пятнами мазута после затопления танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило на протяжении нескольких десятков км берега от Веселовки в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Для ликвидации последствий аварии был направлен региональный отряд «Кубань-Спас» и МЧС России. На месте работали 267 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники.
16 декабря глава Кубани докладывал, что режим повышенной готовности установлен в четырех населенных пунктах, а в морпорту создан региональный штаб.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. С «Волгонефти 212» эвакуировали 13 моряков, один человек погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м. от берега в районе порта Тамань. Все 14 членов экипажа спасены. Следственный комитет сообщал об обысках в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров.