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В Бразилии падение плавучей рождественской ели привело к гибели рабочего

Ведомости

Плавающая рождественская елка высотой 56 м обрушилась на рабочих во время сильного шторма в Марике (входит в штат Рио-де-Жанейро). Один человек погиб, двое получили ранения, передает портал G1.

Трое рабочих, собиравших елку, старались отойти как можно дальше от постройки после предупреждения об изменении погодных условий. Но не смогли выбраться до начала шторма.

Одного из сотрудников доставили в местную больницу, но на момент поступления он был уже мертв. Его напарники также были госпитализированы. Но серьезных повреждений у них не обнаружили, один из них уже выписан.

Мэрия выразила соболезнования близким погибшего, а также сообщила о начале расследования по этому делу.

9 августа самолет ATR-7 в Бразилии потерпел крушение. Авиалайнер, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульос в столичном регионе Сан-Паулу, разбился в городе Виньеду (провинция Сан-Паулу). Все 58 пассажиров и четыре члена экипажа погибли. Это самая крупная авиакатастрофа в стране с 17 июля 2007 г., когда в результате крушения самолета погибли 199 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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