В Бразилии падение плавучей рождественской ели привело к гибели рабочего
Плавающая рождественская елка высотой 56 м обрушилась на рабочих во время сильного шторма в Марике (входит в штат Рио-де-Жанейро). Один человек погиб, двое получили ранения, передает портал G1.
Трое рабочих, собиравших елку, старались отойти как можно дальше от постройки после предупреждения об изменении погодных условий. Но не смогли выбраться до начала шторма.
Одного из сотрудников доставили в местную больницу, но на момент поступления он был уже мертв. Его напарники также были госпитализированы. Но серьезных повреждений у них не обнаружили, один из них уже выписан.
Мэрия выразила соболезнования близким погибшего, а также сообщила о начале расследования по этому делу.
9 августа самолет ATR-7 в Бразилии потерпел крушение. Авиалайнер, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульос в столичном регионе Сан-Паулу, разбился в городе Виньеду (провинция Сан-Паулу). Все 58 пассажиров и четыре члена экипажа погибли. Это самая крупная авиакатастрофа в стране с 17 июля 2007 г., когда в результате крушения самолета погибли 199 человек.