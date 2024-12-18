Суд приговорил бойца ММА Ивана Емельяненко к 1,5 года заключения
Старооскольский городский суд приговорил бойца ММА Ивана Емельяненко к 1,5 года заключения в колонии общего режима по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на адвоката спортсмена Сергея Карпеева.
Емельяненко признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее промоутер бойца Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ», что случившееся с его подопечным может считаться «бытовым эпизодом».
«На него фактически набросился рецидивист, который до этого обидел женщину. Иван, естественно, вступил с ним в противоборство, нанес ему несколько ударов. И тот, падая лицом вниз, получил повреждение лицевых костей. Бытовой эпизод», – рассказал Хрюнов.
Адвокат Емельяненко Сергей Карпеев сообщил, что приговор будет обжалован.
Иван Емельяненко – младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В ММА дебютировал в 2023 г.
В 2015 г. Александра Емельяненко приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу о изнасиловании домработницы. В ноябре 2016 г. боец вышел из колонии, так как суд заменил ему наказание на исправительные работы.