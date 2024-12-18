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Суд приговорил бойца ММА Ивана Емельяненко к 1,5 года заключения

Ведомости

Старооскольский городский суд приговорил бойца ММА Ивана Емельяненко к 1,5 года заключения в колонии общего режима по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на адвоката спортсмена Сергея Карпеева.

Емельяненко признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее промоутер бойца Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ», что случившееся с его подопечным может считаться «бытовым эпизодом».

«На него фактически набросился рецидивист, который до этого обидел женщину. Иван, естественно, вступил с ним в противоборство, нанес ему несколько ударов. И тот, падая лицом вниз, получил повреждение лицевых костей. Бытовой эпизод», – рассказал Хрюнов.

Адвокат Емельяненко Сергей Карпеев сообщил, что приговор будет обжалован.

Иван Емельяненко – младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В ММА дебютировал в 2023 г.

В 2015 г. Александра Емельяненко приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу о изнасиловании домработницы. В ноябре 2016 г. боец вышел из колонии, так как суд заменил ему наказание на исправительные работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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