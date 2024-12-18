Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» в январе

Кроме того, открыты билеты по «специальной программе»: «места низкой ценовой категории», «60 плюс» – по стоимости 2500 руб. на утренние спектакли, 5000 руб. – на вечерние. Категория билетов для молодежи (с 14 по 22) стоят 700 руб. на утренние спектакли и 1250 руб. – на вечерние.