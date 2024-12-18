Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» в январе
Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик» на январь, сообщается в Telegram-канале театра.
Минимальная стоимость билета по «полной категории» на дневной спектакль составляет 2500 руб., а максимальная цена билета в партере – 25 000 руб. На вечерний сеанс минимальная цена билета составит 5000 руб., а максимальная в партере – 50 000 руб.
Кроме того, открыты билеты по «специальной программе»: «места низкой ценовой категории», «60 плюс» – по стоимости 2500 руб. на утренние спектакли, 5000 руб. – на вечерние. Категория билетов для молодежи (с 14 по 22) стоят 700 руб. на утренние спектакли и 1250 руб. – на вечерние.
Билеты также будут продаваться по «Пушкинской карте», но об этом будет сообщено дополнительно.
Билеты можно приобрести только на официальном сайте Большого театра.
С 1 октября Большой театр начал продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Данная мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами». Продажа мест на самый востребованный новогодний спектакль театра «Щелкунчик» стартовала 2 декабря в 10:00 мск, к 11:00 того же дня было продано 90% билетов.
Максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» на вечерний сеанс в Большом театре составила 400 000 руб. на аукционе 9 декабря при стартовой цене в 100 000 руб. Представление пройдет 26 декабря в 12:00 и 19:00.