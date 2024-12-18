«Коммерсантъ»: суд приостановил дело бывшего топ-менеджера «Роснано» Губаева
В начале июня 2024 г. Гагаринский районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего топ-менеджера. Его признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания был назначен штраф в размере 900 000 руб.
Кроме того, суд обязал Губаева возместить ущерб в размере более 179 млн руб. в пользу компании АО «Элвис-Неотек», которая стала потерпевшей стороной в этом деле.
По данным следователей, экс-директор «Роснано» в 2021 г. присвоил 179 млн руб., которые испанская фирма «Талесэспана Джиэрпи, с.а.у.» выплатила «Элвис-Неотек» (принадлежит «Роснано») по решению Арбитражного суда Швейцарии. Штраф был назначен из-за дела о поставленной ранее продукции.
Губаев, зная о решении суда, сообщил представителям «Элвис-Неотек» ложные сведения об отказе арбитражем в удовлетворении исковых требований. Получив деньги от испанской компании, экс-директор воспользовался ими по своему усмотрению.
Приговор Гагаринского суда был обжалован в Мосгорсуде в этом году. Адвокаты Губаева настаивали на отмене приговора и оправдании Губаева, утверждая, что он был владельцем компании, в пользу которой были отсужены деньги. Из $2,5 млн ему досталось только $1,5 млн, остальное ушло на адвокатов.
По утверждению адвокатов, следствие неверно утвердило, что деньги были потрачены на покупку недвижимости и подарков жене, поскольку недвижимость и драгоценности были куплены задолго до описываемых событий.
Представитель ООО «НеоТек» возражал против приостановления дела, опасаясь нарушения прав потерпевшей компании, а прокурор настаивала на увеличении штрафа.
Судьи отменили приговор и направили дело на новое рассмотрение, но процесс не состоится из-за ходатайства адвокатов и военного ведомства о приостановлении дела в связи с участием Губаева в боевых действиях.