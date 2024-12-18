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«Коммерсантъ»: суд приостановил дело бывшего топ-менеджера «Роснано» Губаева

Ведомости

Московский городской суд приостановил уголовное дело бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева, так как он заключил контракт с Министерством обороны и в ближайшее время отправится в зону спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В начале июня 2024 г. Гагаринский районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего топ-менеджера. Его признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания был назначен штраф в размере 900 000 руб.

Кроме того, суд обязал Губаева возместить ущерб в размере более 179 млн руб. в пользу компании АО «Элвис-Неотек», которая стала потерпевшей стороной в этом деле.

По данным следователей, экс-директор «Роснано» в 2021 г. присвоил 179 млн руб., которые испанская фирма «Талесэспана Джиэрпи, с.а.у.» выплатила «Элвис-Неотек» (принадлежит «Роснано») по решению Арбитражного суда Швейцарии. Штраф был назначен из-за дела о поставленной ранее продукции.

Губаев, зная о решении суда, сообщил представителям «Элвис-Неотек» ложные сведения об отказе арбитражем в удовлетворении исковых требований. Получив деньги от испанской компании, экс-директор воспользовался ими по своему усмотрению.

Приговор Гагаринского суда был обжалован в Мосгорсуде в этом году. Адвокаты Губаева настаивали на отмене приговора и оправдании Губаева, утверждая, что он был владельцем компании, в пользу которой были отсужены деньги. Из $2,5 млн ему досталось только $1,5 млн, остальное ушло на адвокатов.

По утверждению адвокатов, следствие неверно утвердило, что деньги были потрачены на покупку недвижимости и подарков жене, поскольку недвижимость и драгоценности были куплены задолго до описываемых событий.

Представитель ООО «НеоТек» возражал против приостановления дела, опасаясь нарушения прав потерпевшей компании, а прокурор настаивала на увеличении штрафа.

Судьи отменили приговор и направили дело на новое рассмотрение, но процесс не состоится из-за ходатайства адвокатов и военного ведомства о приостановлении дела в связи с участием Губаева в боевых действиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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