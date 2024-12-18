«Коммерсантъ»: суд приостановил дело бывшего топ-менеджера «Роснано» Губаева

Приговор Гагаринского суда был обжалован в Мосгорсуде в этом году. Адвокаты Губаева настаивали на отмене приговора и оправдании Губаева, утверждая, что он был владельцем компании, в пользу которой были отсужены деньги. Из $2,5 млн ему досталось только $1,5 млн, остальное ушло на адвокатов.