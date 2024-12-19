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На Кубани собрано более 1700 тонн загрязненного грунта после ЧП с танкерами

Ведомости

С начала работ в Краснодарском крае было собрано более 1700 т загрязненного песка и грунта, очищено свыше 19,6 км береговой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Кроме того, волонтеры спасли 176 птиц. На месте работают 6000 спасателей и волонтеров, 255 единиц техники. Отдельно за 19 декабря было очищено 9 км береговой линии. На 20 декабря запланированы водолазные работы, обследование акватории, а также мониторинг и очистка береговой линии.

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

18 декабря Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

19 декабря ТАСС со ссылкой на врио ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрея Потахова сообщил, что новых очагов возникновения нефтяных пятен и загрязнения береговой линии в регионе не обнаружено. Выброс мазута на берег прекратился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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