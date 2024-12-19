На Кубани собрано более 1700 тонн загрязненного грунта после ЧП с танкерами
С начала работ в Краснодарском крае было собрано более 1700 т загрязненного песка и грунта, очищено свыше 19,6 км береговой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Кроме того, волонтеры спасли 176 птиц. На месте работают 6000 спасателей и волонтеров, 255 единиц техники. Отдельно за 19 декабря было очищено 9 км береговой линии. На 20 декабря запланированы водолазные работы, обследование акватории, а также мониторинг и очистка береговой линии.
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
18 декабря Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.
19 декабря ТАСС со ссылкой на врио ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрея Потахова сообщил, что новых очагов возникновения нефтяных пятен и загрязнения береговой линии в регионе не обнаружено. Выброс мазута на берег прекратился.