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Женщина по указанию неизвестных взорвала петарду в ТЦ на севере Москвы

Ведомости

Посетительница торгового центра «Форт» на севере Москвы по указанию неизвестных взорвала петарду и перевела им деньги, женщину задержали, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел в 14.00 в торговом центре «Форт» на территории района Отрадное. Женщина использовала пиротехническое изделие, после чего ее задержали и передали правоохранителям другие посетители ТЦ. В результате происшествия никто не пострадал.

«Задержанная будет доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 000 руб.», – сообщили в пресс-службе МВД.

По данным Telegram-канала Shot, женщина действовала по указанию украинских мошенников, она успела поджечь несколько петард в МФЦ в московском торговом центре. В этот момент пенсионерка, как утверждается, разговаривала с «кураторами» по телефону. До этого она перевела 120 000 неизвестным. Женщине пообещали перечислить средства обратно, если она «устроит салют» в МФЦ, пишет Shot. Telegram-канал позднее сообщил об аналогичном происшествии в Московской области. Посетитель ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвал петарды, людей эвакуируют, рассказали очевидцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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