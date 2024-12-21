Женщина по указанию неизвестных взорвала петарду в ТЦ на севере Москвы
Посетительница торгового центра «Форт» на севере Москвы по указанию неизвестных взорвала петарду и перевела им деньги, женщину задержали, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, инцидент произошел в 14.00 в торговом центре «Форт» на территории района Отрадное. Женщина использовала пиротехническое изделие, после чего ее задержали и передали правоохранителям другие посетители ТЦ. В результате происшествия никто не пострадал.
«Задержанная будет доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 000 руб.», – сообщили в пресс-службе МВД.
По данным Telegram-канала Shot, женщина действовала по указанию украинских мошенников, она успела поджечь несколько петард в МФЦ в московском торговом центре. В этот момент пенсионерка, как утверждается, разговаривала с «кураторами» по телефону. До этого она перевела 120 000 неизвестным. Женщине пообещали перечислить средства обратно, если она «устроит салют» в МФЦ, пишет Shot. Telegram-канал позднее сообщил об аналогичном происшествии в Московской области. Посетитель ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвал петарды, людей эвакуируют, рассказали очевидцы.