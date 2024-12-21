Женщина по указанию неизвестных взорвала петарду в ТЦ на севере Москвы

По данным Telegram-канала Shot, женщина действовала по указанию украинских мошенников, она успела поджечь несколько петард в МФЦ в московском торговом центре. В этот момент пенсионерка, как утверждается, разговаривала с «кураторами» по телефону. До этого она перевела 120 000 неизвестным. Женщине пообещали перечислить средства обратно, если она «устроит салют» в МФЦ, пишет Shot. Telegram-канал позднее сообщил об аналогичном происшествии в Московской области. Посетитель ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвал петарды, людей эвакуируют, рассказали очевидцы.