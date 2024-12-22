В Забайкалье при столкновении грузовых составов с рельсов сошли 42 вагона
В Могочинском районе Забайкальского края столкнулись два грузовых состава с углем, с рельсов сошли 42 вагона, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Авария произошла около 1:30 мск на 6623-м км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей – Жирекен), сейчас движение на участке полностью приостановлено в обоих направлениях. У первого состава с рельсов сошли 35 вагона, у второго – 7. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины произошедшего выясняются, на место выехал восстановительный поезд, угрозы экологической безопасности не возникло. Транспортная прокуратура начала проверку.
18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Из-за столкновения с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Два человека погибли. Количество пассажиров в пассажирском поезде № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, составляло 326 человек. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения могла стать неисправность грузового поезда.
Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 42 человек, в их число входят семеро детей. 14 человек находятся в больницах Мурманска, шестеро – в учреждениях в Санкт-Петербурге. Еще 22 человека обратились за амбулаторной помощью.