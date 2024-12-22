В Забайкалье при столкновении грузовых составов с рельсов сошли 42 вагона

18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Из-за столкновения с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Два человека погибли. Количество пассажиров в пассажирском поезде № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, составляло 326 человек. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения могла стать неисправность грузового поезда.