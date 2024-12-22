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В Забайкалье при столкновении грузовых составов с рельсов сошли 42 вагона

Ведомости

В Могочинском районе Забайкальского края столкнулись два грузовых состава с углем, с рельсов сошли 42 вагона, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Авария произошла около 1:30 мск на 6623-м км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей – Жирекен), сейчас движение на участке полностью приостановлено в обоих направлениях. У первого состава с рельсов сошли 35 вагона, у второго – 7. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины произошедшего выясняются, на место выехал восстановительный поезд, угрозы экологической безопасности не возникло. Транспортная прокуратура начала проверку.

18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Из-за столкновения с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Два человека погибли. Количество пассажиров в пассажирском поезде № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, составляло 326 человек. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения могла стать неисправность грузового поезда.

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 42 человек, в их число входят семеро детей. 14 человек находятся в больницах Мурманска, шестеро – в учреждениях в Санкт-Петербурге. Еще 22 человека обратились за амбулаторной помощью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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