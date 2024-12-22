С побережья в Крыму вывезли 15 тонн мешков с мазутом

Telegram-канал ведомства рассказал 22 декабря о спасении лебедя в Керчи. По данным ведомства, в районе центральной набережной сотрудники аварийно-спасательного отряда увидели на расстоянии 10 м от берега лебедя, он был «весь в мазуте и барахтался в воде». Спасатели подплыли к нему на лодке, затем доставили его на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора. Мэрия Анапы сообщила в тот же день об участии более 5000 человек в очистке пляжей курорта от нефтепродуктов. На месте работают пункты обогрева, точки питания и выдачи инвентаря.