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С побережья в Крыму вывезли 15 тонн мешков с мазутом

Ведомости

После разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров на побережье Черного моря в Крыму собрали более 800 мешков с мазутом, более половины из них (14,8 т) вывезли, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Восемь групп собрали 860 мешков (25,8 т), вывезли – 493 мешка (14,8 т), приводит ТАСС сообщение ведомства.

Telegram-канал ведомства рассказал 22 декабря о спасении лебедя в Керчи. По данным ведомства, в районе центральной набережной сотрудники аварийно-спасательного отряда увидели на расстоянии 10 м от берега лебедя, он был «весь в мазуте и барахтался в воде». Спасатели подплыли к нему на лодке, затем доставили его на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора. Мэрия Анапы сообщила в тот же день об участии более 5000 человек в очистке пляжей курорта от нефтепродуктов. На месте работают пункты обогрева, точки питания и выдачи инвентаря.

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим ЧС. Сообщалось, что в море попало несколько тонн мазута, от чего также пострадали рыбы и птицы. 21 декабря режим ЧС муниципального характера был объявлен в Керчи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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