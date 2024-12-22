С побережья в Крыму вывезли 15 тонн мешков с мазутом
После разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров на побережье Черного моря в Крыму собрали более 800 мешков с мазутом, более половины из них (14,8 т) вывезли, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Восемь групп собрали 860 мешков (25,8 т), вывезли – 493 мешка (14,8 т), приводит ТАСС сообщение ведомства.
Telegram-канал ведомства рассказал 22 декабря о спасении лебедя в Керчи. По данным ведомства, в районе центральной набережной сотрудники аварийно-спасательного отряда увидели на расстоянии 10 м от берега лебедя, он был «весь в мазуте и барахтался в воде». Спасатели подплыли к нему на лодке, затем доставили его на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора. Мэрия Анапы сообщила в тот же день об участии более 5000 человек в очистке пляжей курорта от нефтепродуктов. На месте работают пункты обогрева, точки питания и выдачи инвентаря.
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим ЧС. Сообщалось, что в море попало несколько тонн мазута, от чего также пострадали рыбы и птицы. 21 декабря режим ЧС муниципального характера был объявлен в Керчи.