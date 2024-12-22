Трамп пообещал официально признать в США только два пола

«Уже в первый день, одним росчерком пера, мы положим конец трансгендерному безумию, подпишем указы, которые покончат с сексуальной мутацией детей, исключим трансгендеров из армии, а также из начальных, средних и старших школ, – сказал Трамп во время конференции Turning Point USA в Аризоне. – Мы также не допустим мужчин в женский спорт».