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Трамп пообещал официально признать в США только два пола

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен утвердить на государственном уровне политику, признающую только два пола – мужской и женский. Об этом он объявил на конференции Turning Point USA в Аризоне.

«Уже в первый день, одним росчерком пера, мы положим конец трансгендерному безумию, подпишем указы, которые покончат с сексуальной мутацией детей, исключим трансгендеров из армии, а также из начальных, средних и старших школ, – сказал Трамп во время конференции Turning Point USA в Аризоне. – Мы также не допустим мужчин в женский спорт».

Трамп подчеркнул, что все это будет сделано в первый день его президентства.

«При администрации Трампа официальной политикой правительства США станет признание существования только двух полов: мужского и женского», – заявил избранный лидер.

На прошлой неделе, когда Конгресс США утвердил ежегодный оборонный бюджет, в него была включена поправка, запрещающая финансирование некоторых видов поддержки гендерного перехода для трансгендерных детей военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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