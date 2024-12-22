Трамп пообещал официально признать в США только два пола
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен утвердить на государственном уровне политику, признающую только два пола – мужской и женский. Об этом он объявил на конференции Turning Point USA в Аризоне.
«Уже в первый день, одним росчерком пера, мы положим конец трансгендерному безумию, подпишем указы, которые покончат с сексуальной мутацией детей, исключим трансгендеров из армии, а также из начальных, средних и старших школ, – сказал Трамп во время конференции Turning Point USA в Аризоне. – Мы также не допустим мужчин в женский спорт».
Трамп подчеркнул, что все это будет сделано в первый день его президентства.
«При администрации Трампа официальной политикой правительства США станет признание существования только двух полов: мужского и женского», – заявил избранный лидер.
На прошлой неделе, когда Конгресс США утвердил ежегодный оборонный бюджет, в него была включена поправка, запрещающая финансирование некоторых видов поддержки гендерного перехода для трансгендерных детей военнослужащих.