Суд оштрафовал Никиту Михалкова на 300 рублей
Режиссера Никиту Михалкова оштрафовали на 300 руб. в связи с не предоставленными в срок сведениями о страховых взносах, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Михалков не предоставил в срок отчет по форме ЕФС-1 (Единая форма сведений). Режиссера оштрафовали на 300 руб., на заседание он не явился. Уточняется, что постановление было вынесено в ноябре.
Согласно правилу, ЕФС-1 сдают все компании и индивидуальные предприниматели (ИП) с работниками по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (ГПХ).
Михалков является основателем, ректором и художественным руководителем Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Помимо этого Михалков имеет звания Героя Труда, народного артиста РФ, является обладателем премии «Оскар». Он также является председателем Союза кинематографистов России, президентом Российского фонда культуры, президентом Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и др.
16 декабря 2022 г. ЕС в рамках девятого пакета санкций против России добавил в свой черный список 141 человека и 49 юридических лиц. В черном списке оказался и Михалков. После этого режиссер обратился к совету ЕС. В открытом письме он раскритиковал решение европейских органов за объявление санкций человеку, который выражает личное мнение «в своей стране, у себя на родине».