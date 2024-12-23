Суд оштрафовал Никиту Михалкова на 300 рублей

16 декабря 2022 г. ЕС в рамках девятого пакета санкций против России добавил в свой черный список 141 человека и 49 юридических лиц. В черном списке оказался и Михалков. После этого режиссер обратился к совету ЕС. В открытом письме он раскритиковал решение европейских органов за объявление санкций человеку, который выражает личное мнение «в своей стране, у себя на родине».