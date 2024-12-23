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Суд оштрафовал Никиту Михалкова на 300 рублей

Ведомости

Режиссера Никиту Михалкова оштрафовали на 300 руб. в связи с не предоставленными в срок сведениями о страховых взносах, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Михалков не предоставил в срок отчет по форме ЕФС-1 (Единая форма сведений). Режиссера оштрафовали на 300 руб., на заседание он не явился. Уточняется, что постановление было вынесено в ноябре.

Согласно правилу, ЕФС-1 сдают все компании и индивидуальные предприниматели (ИП) с работниками по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Михалков является основателем, ректором и художественным руководителем Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Помимо этого Михалков имеет звания Героя Труда, народного артиста РФ, является обладателем премии «Оскар». Он также является председателем Союза кинематографистов России, президентом Российского фонда культуры, президентом Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и др.

16 декабря 2022 г. ЕС в рамках девятого пакета санкций против России добавил в свой черный список 141 человека и 49 юридических лиц. В черном списке оказался и Михалков. После этого режиссер обратился к совету ЕС. В открытом письме он раскритиковал решение европейских органов за объявление санкций человеку, который выражает личное мнение «в своей стране, у себя на родине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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