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В Москве в новогоднюю ночь ожидается температура выше климатической нормы

Ведомости

В Москве в ночь на 1 января не ожидается метелей и снегопадов. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Погода и в последний день 2024 г., и в первый день 2025 г. не принесет ни метелей, ни снегопадов. А температура воздуха удержится выше климатической нормы», – уточнила Позднякова.

20 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой мороз с температурой от 0 до –5. В северных регионах европейской части России и в Западной Сибири ожидается от –5 до –10 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до –20, на юге России – до +5 градусов.

Синоптик заметил, что это не означает завершения зимы или ослабления ее интенсивности. По его словам, январь еще порадует обильными снегопадами и суровыми морозами.

Новогодние выходные в России начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота 2024 г., 28 декабря, будет рабочим днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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