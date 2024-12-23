В Москве в новогоднюю ночь ожидается температура выше климатической нормы

20 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой мороз с температурой от 0 до –5. В северных регионах европейской части России и в Западной Сибири ожидается от –5 до –10 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до –20, на юге России – до +5 градусов.