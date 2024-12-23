В Москве в новогоднюю ночь ожидается температура выше климатической нормы
В Москве в ночь на 1 января не ожидается метелей и снегопадов. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«Погода и в последний день 2024 г., и в первый день 2025 г. не принесет ни метелей, ни снегопадов. А температура воздуха удержится выше климатической нормы», – уточнила Позднякова.
20 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой мороз с температурой от 0 до –5. В северных регионах европейской части России и в Западной Сибири ожидается от –5 до –10 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до –20, на юге России – до +5 градусов.
Синоптик заметил, что это не означает завершения зимы или ослабления ее интенсивности. По его словам, январь еще порадует обильными снегопадами и суровыми морозами.
Новогодние выходные в России начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота 2024 г., 28 декабря, будет рабочим днем.