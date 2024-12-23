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ТАСС: разлив нефтепродуктов в Черном море мог затронуть около 800 кв. км

Ведомости

Примерно 800 кв. км акватории загрязнены нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море, сообщил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный в беседе с ТАСС.

По словам Станичного, говорить о загрязнении морского дна по всей этой территории будет некорректно, так как мазут оседает на отдельных участках, а под указанной площадью имеется в виду та, где было обнаружено прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды. Вместе с тем, согласно данным, полученным со спутников, утечка с танкера, затонувшего у входа в Керченский пролив, продолжается.

Траектория, по которой будут перемещаться опасные вещества, определяется как силой и направлением ветра, так и особенностями течений в этом морском регионе.

23 декабря глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что объем загрязненного грунта после крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе может достигнуть 200 000 т, писали «Известия».

По данным ГУ МЧС по Крыму на 22 декабря, на побережье Черного моря в республике было собрано свыше 800 мешков с мазутом, более половины из них (14,8 т) вывезено.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе был установлен режим ЧС. В море попало несколько тонн мазута, пострадали рыбы и птицы. 21 декабря режим ЧС муниципального характера объявили в Керчи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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