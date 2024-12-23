ТАСС: разлив нефтепродуктов в Черном море мог затронуть около 800 кв. км

По словам Станичного, говорить о загрязнении морского дна по всей этой территории будет некорректно, так как мазут оседает на отдельных участках, а под указанной площадью имеется в виду та, где было обнаружено прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды. Вместе с тем, согласно данным, полученным со спутников, утечка с танкера, затонувшего у входа в Керченский пролив, продолжается.