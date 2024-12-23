ТАСС: разлив нефтепродуктов в Черном море мог затронуть около 800 кв. км
Примерно 800 кв. км акватории загрязнены нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море, сообщил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный в беседе с ТАСС.
По словам Станичного, говорить о загрязнении морского дна по всей этой территории будет некорректно, так как мазут оседает на отдельных участках, а под указанной площадью имеется в виду та, где было обнаружено прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды. Вместе с тем, согласно данным, полученным со спутников, утечка с танкера, затонувшего у входа в Керченский пролив, продолжается.
Траектория, по которой будут перемещаться опасные вещества, определяется как силой и направлением ветра, так и особенностями течений в этом морском регионе.
23 декабря глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что объем загрязненного грунта после крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе может достигнуть 200 000 т, писали «Известия».
По данным ГУ МЧС по Крыму на 22 декабря, на побережье Черного моря в республике было собрано свыше 800 мешков с мазутом, более половины из них (14,8 т) вывезено.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе был установлен режим ЧС. В море попало несколько тонн мазута, пострадали рыбы и птицы. 21 декабря режим ЧС муниципального характера объявили в Керчи.