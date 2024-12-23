МЧС предупредило о густом тумане в Москве до утра 24 декабря

17 октября в центре погоды «Фобос» рассказали об образовании «радиационного» тумана в Москве. В «Шереметьево» видимость ухудшилась до 500 м, во «Внуково» – до 300 м. «Радиационный» туман связан с понижением температуры там, где находится влажный воздух. Конденсат образует туман, не имеющий отношения к радиации, поэтому не является опасным для здоровья людей.