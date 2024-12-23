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МЧС предупредило о густом тумане в Москве до утра 24 декабря

Ведомости

Спасатели предупредили о густом тумане видимостью от 200 до 700 м в Москве до утра 24 декабря. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

«В ближайшие два часа с сохранением до 9:00 24 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, слабый гололед. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дороге, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

17 октября в центре погоды «Фобос» рассказали об образовании «радиационного» тумана в Москве. В «Шереметьево» видимость ухудшилась до 500 м, во «Внуково» – до 300 м. «Радиационный» туман связан с понижением температуры там, где находится влажный воздух. Конденсат образует туман, не имеющий отношения к радиации, поэтому не является опасным для здоровья людей.

В октябре 2023 г. из-за густого тумана в аэропортах Москвы задержали или отменили более 20 рейсов. Тогда видимость составляла 200–500 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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