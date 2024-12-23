МЧС предупредило о густом тумане в Москве до утра 24 декабря
Спасатели предупредили о густом тумане видимостью от 200 до 700 м в Москве до утра 24 декабря. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.
«В ближайшие два часа с сохранением до 9:00 24 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, слабый гололед. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.
МЧС рекомендовало водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дороге, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.
17 октября в центре погоды «Фобос» рассказали об образовании «радиационного» тумана в Москве. В «Шереметьево» видимость ухудшилась до 500 м, во «Внуково» – до 300 м. «Радиационный» туман связан с понижением температуры там, где находится влажный воздух. Конденсат образует туман, не имеющий отношения к радиации, поэтому не является опасным для здоровья людей.
В октябре 2023 г. из-за густого тумана в аэропортах Москвы задержали или отменили более 20 рейсов. Тогда видимость составляла 200–500 м.