Россиянину на Бали грозит смертная казнь за попытку распространения наркотиков
На Бали за попытку распространения семи видов наркотиков арестован 33-летний гражданин России Евгений Карамышев, ему угрожает смертная казнь, сообщает Jakarta Globe.
Согласно данным агентства, россиянин проживал на Бали около года. Его задержали в поселении Джимбаран (округ Бадунг) при попытке распространить 223,15 г гашиша. По мнению властей, наркотики предназначались для продажи в период новогодних праздников. На съемной квартире Карамышева нашли 24 пакета гашиша (62 г), 10 упаковок марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетиков белых кристаллов (предположительно, мефедрона), метамфетамина, кокаина и МДМА.
Предполагается, что россиянин распространял запрещенные вещества посредством «системы тайников», за что получал вознаграждение наличными или криптовалютой. Мужчина признал, что наркотики заказывались в Таиланде, от него требовалось получать их и распространить. Своих работодателей гражданин РФ не назвал, утверждая, что он не знает, кто они.
По индонезийскому законодательству Карамышев может быть осужден на смертную казнь или лишение свободы на срок до 20 лет.
Глава отдела по борьбе с наркотиками на Бали Синар Сумбава сообщил, что ведется расследование для выявления более крупной российско-балийской сети по торговле наркотиками.
В конце ноября The Guardian писала, что правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, что является мировым рекордом. Были вычислены шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковано в общей сложности 1400 т наркотиков, включая свыше 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза обнаружили на подлодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию.