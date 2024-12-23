Россиянину на Бали грозит смертная казнь за попытку распространения наркотиков

В конце ноября The Guardian писала, что правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, что является мировым рекордом. Были вычислены шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковано в общей сложности 1400 т наркотиков, включая свыше 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза обнаружили на подлодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию.