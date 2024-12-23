Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Россиянину на Бали грозит смертная казнь за попытку распространения наркотиков

Ведомости

На Бали за попытку распространения семи видов наркотиков арестован 33-летний гражданин России Евгений Карамышев, ему угрожает смертная казнь, сообщает Jakarta Globe.

Согласно данным агентства, россиянин проживал на Бали около года. Его задержали в поселении Джимбаран (округ Бадунг) при попытке распространить 223,15 г гашиша. По мнению властей, наркотики предназначались для продажи в период новогодних праздников. На съемной квартире Карамышева нашли 24 пакета гашиша (62 г), 10 упаковок марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетиков белых кристаллов (предположительно, мефедрона), метамфетамина, кокаина и МДМА.

Предполагается, что россиянин распространял запрещенные вещества посредством «системы тайников», за что получал вознаграждение наличными или криптовалютой. Мужчина признал, что наркотики заказывались в Таиланде, от него требовалось получать их и распространить. Своих работодателей гражданин РФ не назвал, утверждая, что он не знает, кто они.

По индонезийскому законодательству Карамышев может быть осужден на смертную казнь или лишение свободы на срок до 20 лет.

Глава отдела по борьбе с наркотиками на Бали Синар Сумбава сообщил, что ведется расследование для выявления более крупной российско-балийской сети по торговле наркотиками.

В конце ноября The Guardian писала, что правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, что является мировым рекордом. Были вычислены шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковано в общей сложности 1400 т наркотиков, включая свыше 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза обнаружили на подлодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных