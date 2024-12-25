СК и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве

По словам Бастрыкина, соглашение «станет еще одним инструментом для эффективной работы по оказанию помощи тем, кто самоотверженно сражался за свободу и справедливость». Глава ведомства отметил, что СК и госфонд имеют общие принципы и цели в вопросах помощи российским военным, «восстановления справедливости и сохранения исторической памяти о подвигах наших бойцов». Он рассказал о деятельности офицеров, курсантов и кадетов СК по поддержке военнослужащих.