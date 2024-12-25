СК и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве
Следственный комитет (СК) России и госфонд поддержки участников спецоперации заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе встречи главы СК Александра Бастрыкина и замминистра обороны России, председателя фонда Анны Цивилевой, сообщается на сайте СК.
По словам Бастрыкина, соглашение «станет еще одним инструментом для эффективной работы по оказанию помощи тем, кто самоотверженно сражался за свободу и справедливость». Глава ведомства отметил, что СК и госфонд имеют общие принципы и цели в вопросах помощи российским военным, «восстановления справедливости и сохранения исторической памяти о подвигах наших бойцов». Он рассказал о деятельности офицеров, курсантов и кадетов СК по поддержке военнослужащих.
«Скоординировать эту работу, сделать ее более эффективной и качественной, объединить усилия – наша задача», – подчеркнул Бастрыкин.
В частности, стороны обсудили сотрудничество в сфере обучения детей участников спецоперации в образовательных учреждениях СК.
На встрече Бастрыкин вручил Цивилевой медаль СК «За чистоту помыслов и благородство дел», а она передала главе ведомства почетную грамоту, обратив внимание на его вклад в поддержку участников боевых действий.
23 декабря правительство РФ распорядилось создать межведомственную комиссию для развития физкультуры и спорта среди граждан с инвалидностью, полученной в ходе участия в спецоперации и других вооруженных конфликтах. Председателем комиссии был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
21 ноября замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов сообщил, что бюджет Социального фонда впервые предусмотрел 3 млрд руб. на восстановительное лечение в центрах реабилитации бойцов, которые были ранены в зоне проведения спецоперации. Фонд получит возможность обеспечивать санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. При необходимости проезд до центров будет оплачен как для раненного бойца, так и для сопровождающего.