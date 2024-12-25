Губернатор Краснодарского края указал на необходимость сохранения курорта
Перед властями Краснодарского края стоит задача сохранить курорт. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на берег.
«Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье», – подчеркнул Кондратьев.
Глава Краснодарского края поручил руководителю регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) на Черноморском побережье Игорю Галасю поехать в Анапу для общей координации действий. Кондратьев указал, что фиксируются повторные выбросы мазута на береговую полосу. Власти провели мониторинг 240 км побережья и договорились разделить это расстояние на 44 сектора, за которыми закрепят муниципальные образования края. Они будут отвечать за обнаружение и сбор нефтепродуктов на вверенной территории.
15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу. После выброса мазута на побережье Анапы был установлен режим ЧС. 25 декабря режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели на Кубани. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ввод федерального режима ЧС не планируется.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при устранении последствий разлива мазута в Анапе.