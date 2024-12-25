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Губернатор Краснодарского края указал на необходимость сохранения курорта

Ведомости

Перед властями Краснодарского края стоит задача сохранить курорт. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на берег.

«Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье», – подчеркнул Кондратьев.

Глава Краснодарского края поручил руководителю регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) на Черноморском побережье Игорю Галасю поехать в Анапу для общей координации действий. Кондратьев указал, что фиксируются повторные выбросы мазута на береговую полосу. Власти провели мониторинг 240 км побережья и договорились разделить это расстояние на 44 сектора, за которыми закрепят муниципальные образования края. Они будут отвечать за обнаружение и сбор нефтепродуктов на вверенной территории.

15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу. После выброса мазута на побережье Анапы был установлен режим ЧС. 25 декабря режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели на Кубани. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ввод федерального режима ЧС не планируется.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при устранении последствий разлива мазута в Анапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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