Губернатор Краснодарского края указал на необходимость сохранения курорта

15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу. После выброса мазута на побережье Анапы был установлен режим ЧС. 25 декабря режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели на Кубани. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ввод федерального режима ЧС не планируется.