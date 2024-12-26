Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Путин поздравил Боярского с 75-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем», – заявил Путин.

Президент РФ отметил многогранный талант, яркий артистический темперамент и неиссякаемую энергию Боярского. По его словам, они помогли артисту достичь успехов в избранном деле, стать звездой театра, эстрады и кинематографа и заслужить любовь публики. Путин пожелал Боярскому и его семье здоровья и вдохновения, а также всего доброго в наступающем году.

Боярский родился 26 декабря 1949 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (актерский факультет). После выпуска в 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета, в котором проработал 14 лет, играя в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1995 г. вместе с Владимиром Ермолиным основал группу «Сильвер». Всего за карьеру записал более 350 песен. В 1990–2000 гг. артист вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».

В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1990 г. стал народным артистом. Боярский награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и Почета (2020).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных