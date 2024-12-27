Поврежденный при падении обломков БПЛА «Алания молл» возобновил работу
Торговый центр «Алания молл» на Московском шоссе во Владикавказе, поврежденный при падении обломков беспилотника, возобновил работу. Об этом сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Меняйло уточнил, что первые три этажа торгового центра уже работают, а четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время. Главной задачей был запуск работы в максимально короткие сроки, чтобы в преддверии новогодних выходных предприниматели не понесли значительных убытков.
«Благодаря большим усилиям удалось возобновить работу объекта за два дня вместо изначально заявленных двух недель», – отметил глава региона.
Утром 25 декабря в ТЦ «Алания молл» во Владикавказе произошел взрыв. В здании выбило стекла, на третьем этаже начался пожар, а также загорелась крыша на площади 800 кв. м. Сотрудники МЧС около часа ликвидировали возгорание. В операции участвовали 154 специалиста и 34 единицы техники. В результате взрыва погибла женщина, пострадали 13 человек.
Меняйло назвал причиной взрыва и пожара в торговом центре падение обломков сбитого дрона. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в 8:28 мск.