Поврежденный при падении обломков БПЛА «Алания молл» возобновил работу

Меняйло уточнил, что первые три этажа торгового центра уже работают, а четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время. Главной задачей был запуск работы в максимально короткие сроки, чтобы в преддверии новогодних выходных предприниматели не понесли значительных убытков.