Тела 24 погибших при катастрофе в Казахстане доставят в Баку
Тела погибших при крушении самолета в Актау в ближайшее время доставят в Баку, сообщают «Азербайджанские авиалинии». На сайте компании опубликовано совместное заявление перевозчика и министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
«Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан», – говорится в сообщении.
По данным Trend, тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета AZAL, будут доставлены 28 декабря в Азербайджан.
Для перевозки пострадавших в Баку запланирован специальный рейс авиакомпании. Людей доставят в республику, если это позволит их состояние здоровья.
Утром 25 декабря самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. 28 декабря президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили авиакатастрофу по телефону. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. По его словам, самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, сказал Путин.